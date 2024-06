Federica Panicucci nell’occhio del ciclone, la conduttrice è stata presa di mira da Alessandro Rosica, il celebre investigatore social di Instagram. Per Panicucci è stagione molto intensa che terminerà il 28 giugno, quando andrà in onda l’ultima puntata di Mattino Cinque. Intanto oggi è andata in scena la tradizionale conferenza stampa di fine stagione di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha fatto un bilancio rivelando alcuni retroscena su Maria De Filippi e Barbara D’Urso.

Della prima ha detto: “È unica nel panorama della tv, è vero che Discovery ha fatto un’offerta decisamente importante ma Maria ha deciso di stare con noi e lo considero un pezzo importantissimo di Mediaset. Poi nella vita mai dire mai, ma il rapporto che c’è con Maria, che ringrazio, è un rapporto veramente solido, professionalmente e umanamente”.





Alessandro Rosica contro Federica Panicucci: “Una maleducata”

Dell’altra: “Dal punto di vista degli ascolti no. Ma non lo dico contro D’Urso, lo dico in maniera assolutamente oggettiva. Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma le auguro tutto il bene”.

Barbara D’Urso che è sta messa alla porta. Destino che, secondo molti, dovrebbe essere riservato anche a Federica Panicucci su cui ha tuonato l’investigatore social Alessandro Rosica: “Deve avere qualche santo in paradiso per restare ancora a Mediaset”. E ancora di Federica Panicucci dice che è: “Arrogante, maleducata e cafona”.

Parole destinate a sollevare un vespaio. Secondo una parte del pubblico, ad ogni modo, Rosica avrebbe ragione: alcuni comportamenti sarebbero assolutamente da censurare. Dopo l’ultima puntata i commenti sono fioccati: “Federica Panicucci ha fatto il suo tempo, credo sia il caso di continuare l’operazione pulizia. Fuori da Mediaset! Forza Pier Silvio”. “Insopportabile, da cacciare all’istante”.