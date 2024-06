Primavera ed estate chiamano la maggior parte dei matrimoni e sono stati fiori d’arancio anche per la coppia vip, che ha annunciato il lieto evento su Instagram postando una foto del giorno del loro Sì organizzato in Italia e più precisamente in Toscana. “Il giorno più bello della nostra vita, il 29 maggio 2024”, hanno scritto i neo marito e moglie, che ha aspettato un po’ prima di condividere il momento speciale.

Entrambi 31enni e da 8 insieme, si sono conosciuti al liceo. Lì hanno avuto una breve storia d’amore salvo poi prendere due strade diverse fino a qualche anno fa, quando si sono rincontrati e hanno iniziato una relazione stabile. La coppia aveva annunciato il fidanzamento su Instagram lo scorso luglio.

“Il giorno più bello”: la coppia vip ha detto Sì

E così Davy Klaassen e Laura Benschop si sono sposati. Una festa senza fine per l’ormai ex Inter: dopo la vittoria con la squadra nerazzurra, il centrocampista olandese ha giurato amore eterno alla fidanzata storica, bellissima e nota tiktoker.

Il calciatore era approdato alla corte di Simone Inzaghi agli sgoccioli della sessione estiva di calciomercato, una volta terminata la sua avventura all’Ajax. Il centrocampista classe 1993 aveva sottoscritto col club nerazzurro un contratto di un anno con opzione per il secondo. Opzione che la società ha scelto di non sfruttare.

Con la maglia nerazzurra, Davy Klaassen ha collezionato 18 presenze stagionali tra campionato e coppe varie, ma il destino dell’ex Ajax potrebbe essere ancora in Italia. Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, e riportato da TMW, sono tanti i club di Serie A interessati al centrocampista che, come detto, proprio in Italia ha sposato la compagna.