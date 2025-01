Grande Fratello, in arrivo tre nuovi concorrenti. Come anticipato in queste ore nella puntata di stasera, lunedì 27 gennaio, Alfonso Signorini presenterà tre nuovi inquilini. Parliamo di personaggi già visti in tv, uno in particolare. Innanzitutto nella Casa entrerà Federico Chimirri, che ha partecipato a Masterchef e si definisce “Chef di giorno, deejay di notte“.

Chimirri, di origini argentine, ha avuto in passato un flirt con Giulia Cavaglià, nota ex tronista di Uomini e Donne. Accanto a lui entrerà anche il maestro di sci Mattia Fumagalli, molto popolare sui social. Ma non è tutto. Ci sarà, infatti, anche il ritorno di Maria Teresa Ruta, già concorrente del Grande Fratello Vip quinta edizione. Proprio recentemente la conduttrice tv ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Maria Teresa Ruta parla a poche ore dall’ingresso al GF

Sta per iniziare una nuova elettrizzante puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini è pronto a guidare il pubblico, affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e dall’inviata social Rebecca Staffelli, a scoprire cosa succederà. Sicuramente ci sarà un’eliminazione tra Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

Con la sua proverbiale genuinità Maria Teresa Ruta ha voluto esternare la sua emozione poco prima dell’ingresso nella Casa. E ha sui social ha condiviso queste parole: “Ormai è ufficiale entro! Ha vinto Alfonso Signorini, entro al Grande Fratello, inutile dirvi quanto sono felice!”.

ANTICIPAZIONE 📌

Stasera a #GrandeFratello ci saranno tre nuovi ingressi: Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. pic.twitter.com/urC7vI5S0u — gfvipnews_ (@gfvipnews_) January 27, 2025

“Questo è l’ultimo reel fatto con le mie mani.. tra poco mi tolgono il cel ma io aspetto tutti i vostri pensieri e vi risponderò quando uscirò – scrive ancora Maria Teresa Ruta – immagino tra non molto. Vi ringrazio da ora per il vostro affetto”. Qualche settimana fa la conduttrice aveva parlato della sua precedente esperienza al GF Vip 5, un’esperienza molto bella, caratterizzata da amore ed empatia. Tanto che nacquero due coppie, quella tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga e quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

