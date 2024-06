Un noto conduttore televisivo ha chiesto a gran voce il suo ritorno alla Rai, dopo essere stato escluso bruscamente in seguito ad un suo comportamento. Infatti, da parte sua era arrivato un attacco nei confronti di Stefano Coletta, proprio un anno fa, e da lì in poi la televisione pubblica italiana aveva deciso di escluderlo praticamente da qualsiasi trasmissione.

Ora il conduttore è tornato alla carica e ha invocato il suo ritorno alla Rai. Si è rivolto direttamente a colui che diventerà il direttore generale della tv di Stato, ovvero Roberto Sergio. Attraverso Linkedin questo storico presentatore è stato chiarissimo nella sua richiesta e ora si aspetta che vengano prese delle decisioni positive nei suoi confronti.

Storico conduttore chiede il ritorno alla Rai: “Io sto aspettando”

L’esclusione di questo conduttore, che ora chiede il suo ritorno alla Rai, era avvenuta a giugno 2023 per queste sue parole contro Coletta: “Per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare? Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no?”.

A voler tornare attivo alla Rai è stato Claudio Lippi, che ha scritto su Linkedin: “Sto ancora aspettando di essere reintegrato, dopo essere stato escluso dall’Azienda dopo anni di onorato servizio per una decisione che non ha previsto un confronto democratico con la mia versione di una intervista mai rilasciata e alla quale lei ha voluto credere per quieto vivere con i suoi ‘dirigenti’ (uno per tutti il Dott. Coletta). Temo che ormai sia tardi perché lei mi proponga un contratto come ha fatto per Insegno, Giletti, De Martino, Chiambretti. Ma io ho un’ottima memoria. Buona fortuna per il prossimo incarico”.

Negli ultimi anni il 79enne Claudio Lippi era stato nel cast di Domenica In nel 2017 e 2018. Poi dal 9 settembre 2019 al 26 giugno del 2020 era stato il co-conduttore de La prova del cuoco, in compagnia di Elisa Isoardi. E ora vorrebbe ritornare ad essere protagonista, dopo l’esclusione ufficiale di un anno fa.