Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 2 dicembre, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono finalmente ritrovati dopo la permanenza di quest’ultimo nel tugurio. Durante la settimana, i due hanno vissuto separati: lui, appunto, in isolamento, mentre lei in casa insieme agli altri concorrenti. La distanza, invece di avvicinarli, ha solo acuito le incomprensioni tra loro.

Lorenzo ha reagito con gelosia quando ha visto Shaila indossare una maglia con il logo di Giglio, mentre lei, sentendosi poco supportata, ha cercato di confrontarsi con lui, ma senza ottenere il risultato sperato. Durante una discussione più lunga, Shaila si è mostrata distante e più fredda, e questo ha spinto Lorenzo a prendere una decisione drastica. Nel corso del confronto, Lorenzo ha confessato a Shaila di voler interrompere la loro conoscenza: “Faccio un passo indietro”, ha dichiarato. Ha spiegato di non volere limitare la sua libertà all’interno del gioco, temendo che la ragazza si sentisse in qualche modo costretta o giudicata da lui.

“La vergogna su quel divano”. Grande Fratello, bufera su Federica con Alfonso: “Facciamola uscire”







Grande Fratello, Lorenzo a Shaila: “Faccio un passo indietro”

“Per me alcune cose sono normali, ma altre no. Io vivo le relazioni in modo diverso da te, e non voglio che le mie insicurezze rovinino il tuo percorso qui”, ha aggiunto Lorenzo, sottolineando che non riusciva a tollerare alcune dinamiche che si erano create tra loro.

Pur ammettendo di essere ancora attratto da Shaila, Lorenzo ha continuato dicendo che non riusciva a sopportare le continue incomprensioni: “Tu stai ancora paragonando il mio rapporto con Helena al tuo con Javier”, ha osservato, visibilmente stanco di discutere senza trovare un punto di incontro. Alla fine, ha deciso di prendere una decisione definitiva: “Voglio che tu sia libera, e per non interferire con il tuo cammino, preferisco mettere in discussione la nostra relazione”.

Shaila, dal canto suo, ha risposto chiedendosi se non fosse lei a dover fare un passo indietro. “Forse sto sbagliando io”, ha detto, ammettendo di non riuscire a comprendere la gelosia di Lorenzo. “Quando eri nel tugurio, tutti si sono avvicinati per salutarti, ma tu non mi hai parlato solo perché indossavo la maglia di Giglio”, ha spiegato, mettendo in evidenza quanto fosse destabilizzante per lei il comportamento del ragazzo. Ha anche aggiunto di sentirsi confusa dalla situazione: “Sono arrivata al Grande Fratello con l’intenzione di essere un esempio, ma ora mi sento come se stessi perdendo me stessa. Mi dicono che l’amore è libertà, ma con te mi sembra di stare soffocando”.

A quel punto, Lorenzo ha chiesto a Shaila di essere più empatica nei suoi confronti, ribadendo che il suo isolamento nel tugurio lo aveva segnato e che avrebbe preferito non venire giudicato così duramente. “Perché mi stai attaccando?”, ha detto, chiedendo alla ragazza di non farsi influenzare dal messaggio aereo che aveva ricevuto. “Dovresti essere più comprensiva, visto quello che ho passato”, ha concluso, sperando di trovare un po’ più di comprensione da parte sua.

“Lui mi ha detto che fa un passo indietro, ma non è quello che voglio io”, ha detto più tardi la ballerina con le lacrime agli occhi a Pamela. L’ex velina si è lamentata dell’atteggiamento poco comprensivo di Lorenzo: “Perché non capisce che ho passato una settimana bruttissima? Gira sempre tutto intorno a lui, non è possibile”.