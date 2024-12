Grande Fratello, brutta lite tra Federica e Alfonso. Dopo tanti alti e bassi la storia tra i due ex protagonisti di Temptation Island sembra essere davvero arrivata alla fine. Prima le lunghe giornate nel tugurio e adesso un duro faccia a faccia. Federica, in particolare, ha accusato Alfonso di aver detto in puntata che non la proteggerà più: “Io non devo essere protetta da nessuno” fa lei orgogliosa.

Alfonso, dal canto suo, le rinfaccia di non essere stata sincera. Prima aveva affermato che tra Stefano e lui avrebbe scelto lui. Ma le cose sono andate diversamente. Federica non è d’accordo e afferma di essere sempre stata onesta con lui. Poi però aggiunge: “Forse mi dovevo fermare prima, andando contro il mio istinto”. Tuttavia entrambi sembrano rendersi conto che la loro vicinanza ormai rende tutto più pesante.

Alfonso e Federica ai titoli di coda: scoppiano a piangere, ma è davvero la fine

I due si accusano a vicenda. Alfonso sottolinea che lei avrebbe dovuto chiudere prima la conoscenza con Stefano: “Se tu ci avessi tenuto veramente a me, l’avresti chiusa in un secondo”. Subito dopo Federica afferma che lui non prova più nulla per lei, non è più come prima. Alla fine, dopo tanta tensione, entrambi scoppiano a piangere. Lei cerca di abbracciare il suo ex, ma Alfonso si scansa.

Sembra davvero tutto finito. Alfonso non vuole assumersi responsabilità per la piega che ha preso il loro rapporto: “Le cose da dire ce le siamo dette” conclude. La storia, dunque, non prevede un lieto fine e tutti e due lo sanno bene. La loro discussione ha provocato tanti commenti e molti telespettatori si sono schierati.

FEDERICA una cosa è sicura una persona come ALFONSO non te lo meriti proprio #grandefratelllo #grandefatello #alfonsodapice pic.twitter.com/E5FUo3jHKL — Blairiconic (@blairiconic) December 3, 2024

“Mamma questa quanto mi urta” dice un’utente su X. “Troppo mi sono innervosita io al posto di Alfonso – risponde un’altra – I modi che per affrontare un discorso fa capire tanto di lei”. E ancora “Buttiamo fuori Fedelagna” e “ALFONSOOOO DEVI ESSERE FORTE PENSA A TE!! LEI DOVREBBE LASCIARE STARE A. E SE POSS FATELA USCIRE DA LÀ COSI LUI NON LA VEDE PIÙ!!”.

