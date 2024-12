E come largamente anticipato in settimana, Zeudi Di Palma è diventata una delle nuove concorrenti del Grande Fratello. Classe 2001, è stata eletta Miss Italia 2021 e ha partecipato alla prima serata di Canale 5 affiancando Enrico Papi nel programma Big Show. Laureata in sociologia, è originaria di Napoli, precisamente Scampia ed è lì che è rimasta a lavorare e si dedica anche al sociale tramite un’associazione.

Nel concorso di Miss Italia, inizialmente, venne eliminata per un errore tecnico nell’inserimento dei dati, ma poi è riuscita a conquistare la fascia. Una “vittoria inaspettata e davvero bella”, aveva commentato. Ora è pronta a questa nuova esperienza del Grande Fratello ma il chiacchiericcio è iniziato subito dopo aver varcato la porta rossa.

GF, Zeudi non pensava di essere in diretta: cosa ha detto ad Alfonso

Quando è entrata in casa, infatti, Zeudi si è stata presentata come una ragazza che “ha avuto un flirt con un gieffino attualmente in gioco” svelando in un secondo momento che si trattava di Alfonso D’Apice, a sua volta l’ex fidanzato di Federica Petagna, anche lei al reality di Canale 5.

Si sono conosciuti a un ristorante a Napoli dopo Temptation Island, hanno poi raccontato in diretta: “Ci siamo conosciuti al ristorante di un amico in comune a Mergellina. Casualmente eravamo seduti a tavoli vicini– ha raccontato lui – Abbiamo parlato e poi siamo diventati amici. Il bacio? Ce lo siamo dati di venerdì, eravamo in discoteca. Dopo non ci siamo più frequentati però, ci siamo sentiti, poi a me alcune cose non tornavano”.

L’ex reginetta di bellezza ha confermato ma, in un secondo momento, quando credeva di non essere in diretta, si è lasciata sfuggire qualcosa in più. “Non ho difeso lei (Federica, ndr), è che è sempre uscito quello che ha fatto Federica, ma amore non è mai uscito quello che hai fatto tu. Voi eravate separati e com’è giusto che sia avete vissuto il vostro periodo da separati (…). Ma soprattutto: “Già lo sapevi che forse entravo, è da maggio che ho fatto il provino”. Quindi lui già sapeva che sarebbe entrata?