“Hanno detto che domani esce per sempre”. Ore contate per il concorrente del Grande Fratello. La conferma è arrivata adesso, mentre gli inquilini si stanno preparando a vivere insieme le prossime festività natalizie: dal GF infatti hanno ricevuto il compito di abbellire con gli addobbi tutti gli angoli della casa. E loro si sono messi subito a eseguire il compito con grande entusiasmo.

La prossima diretta sarà fondamentale per capire come cambieranno gli equilibri nel gioco. Decisive saranno le nomination. Questa settimana a finire al televoto sono stati in quattro: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi. Al momento, i partecipanti si trovano suddivisi nuovamente in due gruppi.

“Hanno fatto sapere che esce”. Grande Fratello, la concorrente condannata all’uscita

Quattro gieffini nella notte si sono trasferiti in tugurio. Si tratta di Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso. Intanto prosegue l’ambientamento dei cinque nuovi arrivati nella casa più spiata d’Italia: Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Maria Monsè e la figlia Perla Maria. Al momento tutti sono stat accolti molto bene.

Ma il gioco non conosce sosta. Per uno dei concorrenti al televoto, però, è arrivato il momento di lasciare definitivamente il Grande Fratello. Questa volta non ci saranno sorprese: si tratta di un’eliminazione senza appello. In passato, era capitato che il televoto servisse solo a decretare il concorrente più amato dal pubblico, ma ora la decisione è definitiva.

Secondo i sondaggi, a sorpresa, il concorrente a rischio è Federica Petagna. Vediamo la classifica nel dettaglio: Luca Calvani è il favorito con quasi la metà delle preferenze (49%), seguito da Amanda Lecciso (24%). Poi troviamo Stefano Tediosi (18%), e infine Federica con solo il 9 per cento delle preferenze.

Un vero colpo di scena. DI solito infatti i protagonisti di Temptation Island hanno sempre un grande riscontro in termini di consensi tra il pubblico. Ma evidentemente quest’anno i telespettatori non si sono appassionati al triangolo tra la giovane napoletana, il suo ex Alfonso D’Apice e il tentatore, Stefano.

Per un concorrente che dovrà lasciare la casa, altri tre sono pronti a varcare la celebre porta rossa. Secondo le anticipazioni, si tratterebbe di Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Eva Grimaldi, pronte a riportare nuovi intrecci e dinamiche all’interno della casa.