“Un vero colpaccio!”. Eleonora Daniele, gioia immensa: la bellissima notizia è arrivata poco fa

Eleonora Daniele, bella notizia in arrivo. La popolare e molto amata conduttrice della Rai continua a fare centro. Di strada la giornalista ne ha fatta davvero tanta da quel lontano 2001 quando esordì come figurante ne “La sai l’ultima?“. La notorietà è arrivata l’anno dopo con il Grande Fratello e da lì in poi è un continuo crescendo. Nel 2002 esordisce come attrice nella serie “La squadra” e l’anno successivo recita anche in Un posto al sole.

Il battesimo come conduttrice arriva nel 2004 a Unomattina, dove resta alla guida fino al 2011. Poi c’è Linea Verde condotta per tre edizioni. Dal settembre 2013 al 2017 è al timone di Storie Vere, programma dal quale trae anche un libro. Dal 2017 il programma diventa Storie Italiane e per Eleonora Daniele è l’ennesima conferma di un talento indiscutibile. Dalla settimana scorsa va in onda anche la versione di sera, precisamente la seconda serata di Rai 1, con il nome di “Storie di sera“.

Eleonora Daniele debutta in seconda serata: come è andata?

C’era grande curiosità attorno a questo ‘esperimento’. Storie Italiane diventa Storie di sera con l’edizione della sera. Cambia l’orario e Eleonora Daniele cambia anche lo stile, ovviamente. Non c’è più il parterre di opinionisti che nella striscia mattutina si occupano di attualità, cronaca e spettacolo. In Storie di sera l’atmosfera è più intima e raccolta e si punta più sull’approfondimento. Ma come sono andate le prime due puntate?

Beh, Eleonora Daniele fa di nuovo centro. La prima puntata di Storie di sera ha conquistato quasi due milioni di telespettatori nella prima parte e quasi 700mila nella seconda. Risultato simile nella seconda puntata che ha raccolto nella prima parte un milione e 760mila telespettatori, (share 13,64%), e nella seconda 795mila (9,36%).

In studio c’era anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta che ha ricordato un aneddoto di Maurizio Costanzo: “Subito dopo Il Postino, una delle prime interviste fu al Costanzo Show. Ero talmente spaventata che non dissi nulla, e Maurizio parlò con il mio ufficio stampa dicendo che ero tanto bella quanto silenziosa”. Nella seconda parte del programma si è parlato invece della vicenda di Ciccio e Tore, i due bambini morti a Gravina di Puglia nel 2006. In studio il padre Filippo Pappalardi, inizialmente incarcerato ingiustamente con l’accusa di duplice omicidio. Solo più tardi si scoprì che i due bambini erano morti per una caduta accidentale.

