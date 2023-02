Fresco di esibizione al Festival di Sanremo, dove non ha partecipato come concorrente come avrebbe voluto ma come ospite, Albano Carrisi è stato ospite questa mattina 15 febbraio a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele. Ha parlato del più e del meno e non ha risparmiato dure frecciate ad una giuria del passato. Un passo indietro prima, perché l’esibizione al festival 2023 merita una menzione perché si èrivelata particolarmente corretta la scelta di Amadeus di far cantare insieme sul palco dell’Ariston Albano Carrisi, Massimo Ranieri e Gianni Morandi.



Tre big della canzone italiana che hanno fatto emozionare il pubblico in sala e i tantissimi che li hanno ascoltati da casa. Non era mai accaduto che cantassero insieme: Amadeus è riuscito in questa impresa ed è stato un tripudio. Ha iniziato Gianni Morandi: canta in mezzo al pubblico e lo hanno inseguito per fare video e selfie.

Sanremo, Albano Carrisi: “Nel 2017 la giuria sbagliò con me”



Poi è stata la volta di Massimo Ranieri, quindi Albano Carrisi in un medley che ha lasciato tutti senza fiato. Amadeus li ha presentati così: “Vedervi tutti e tre insieme è bellissimo”. Dal pubblico scatta un “Bravi!” fortissimo e Amadeus si dice d’accordo e “provoca”: “Che la sfida continui”, così i tre artisti cominciano la performance insieme chiusa, poi, con un fiume di applausi.



Sintomo di quanto Albano Carrisi sia ancora amatissimo dal pubblico a differenza di quanto in passato abbiano fatto alcune giurie, tra questa quella della qualità del 2017 che aveva giudicato il brano “Di Rose e di Spine”, eliminato durante la prima serata. Un brano, secondo il suo parere, straordinario e ben scritto, che “non meritava quello schiaffo pubblico”.



“È stato il mio Sanremo più amaro”, ha confessato, dopo aver visto una clip della canzone. “Una decisione che non depone a favore della Giuria di qualità. Quella Giuria di qualità me la dovrà pagare in qualche modo”. Ha scherzato Albano che poi ha aggiunto: “E non è una minaccia, io lascio fare sempre al mio amico Lassù”.