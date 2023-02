Albano Carrisi rompe il silenzio. Il noto cantante di Cellino San Marco è spesso tirato in ballo nelle vicende di cronaca rosa che interessano anche Romina Power, madre di Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. Tanti i pettegolezzi messi in circolo in merito al loro rapporto e solo di recente Al Bano ha deciso di porre definitivamente chiarezza sulla questione.

La rivelazione di Albano Carrisi su Romina Power, il cantante mette fine ai pettegolezzi sul presunto triangolo amoroso tra lui, Loredana Lecciso e la storica voce della musica italiana, Romina Power. Due donne sicuramente importanti nella sua vita, ma con ruoli decisamente differenti. Il cantante chiarisce: “Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece”.

Albano Carrisi ha poi aggiunto: “Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima”. Nessun terzo incomodo, dunque, nella relazione d’amore con Loredana Lecciso, madre di Jasmine e Albano Junior detto Bido.

Loredana Lecciso è entrata nella vita del cantante di Cellino San Marco solo quando la relazione con Romina Power è giunta al capolinea e quando anche Loredana è andata incontro alla rottura definitiva con il produttore televisivo Fabio Cazzato, padre di Brigitta. Sull’attuale suo grande amore rapprentato dalla Lecciso, Albano Carrisi ha aggiunto: “Loredana è stata una sferzata di primavera in un periodo difficile della mia vita, la mia casa era spoglia, con lei sono arrivati due fantastici figli che amo e seguo esattamente come gli altri”.

Una relazione che procede a gonfie vele quella tra Al Bano e Loredana Lecciso, che proprio per amore della famiglia costruita con il cantante, ha deciso di mettere da parte la propria carriera nel mondo dello spettacol o e della televisione, per essere una compagna di vita e una madre sempre presente. Nel corso della chiacchierata a Bella Ma’, Loredana stessa ha rivelato: “Ha già dato. Io non vado contro nessuno, rispetto la storia della musica italiana perché da piccolina ho sempre ascoltato “Ci sarà”, “Felicità” ecc. Ma io Loredana Lecciso, adulta di 50 anni, ammiro Al Bano solista, perché credo che le sue capacità vocali vadano oltre e non abbiano in alcun modo limite e possono spaziare nel mondo della musica”.