Famiglia Carrisi-Lecciso, la notizia rappresenta una vera gioia, anzi due. Un periodo roseo per la coppia che sembra apparire più forte che mai. Uniti e complici, Loredana Lecciso e Albano Carrisi si apprestano a festeggiare il matrimonio di Brigitta Cazzato, la prima figlia che la showgirl ha avuto dalla sua precedente relazione con Fabio Cazzato. Ma le novità non finiscono qui, anzi si raddoppiano.

La figlia di Loredana Lecciso si sposa. Per Brigitta Cazzato è giunto il momento più atteso, quello che la vedrà presto coronare il sogno più grande: proferire il fatidico ‘si’. La figlia della showgirl ha deciso di intraprendere un percorso di vita degno di nota. Infatti Brigitta vive a Milano, città dove si è laureata, per poi intraprendere anche l’attività di volontaria in Africa. Infatti le sue pagine social sono dense di reportage di viaggi e racconti in merito a questa significativa esperienza.

La figlia di Loredana Lecciso si sposa: ecco come verrà celebrato il matrimonio

Inoltre l’attività di volontariato ha condotto Brigitta ha fondare nel tempo anche un brand, Me and Roho, che si occupa di realizzare abiti in maniera etica aiutando le donne in Africa. E adesso per lei è giunto il momento di dedicare il cuore anche alla propria vita privata. Infatti, a distanza di quasi un anno dalla proposta di nozze del fidanzato Yan Goby, per metà iraniano e per metà tedesco, ecco avvicinarsi il giorno della celebrazione. (“L’amante di Al Bano?”. Loredana Lecciso: “Questa è l’unica cosa che posso dire”).

La proposta come forse alcuni di voi già sapranno è avvenuta nel corso di un viaggio in Kenya e del genero di Loredana Lecciso si sa anche che è a capo della gestione di un hotel e di un locale situati in Kenya. Un amore che ha ulteriormente convinto Brigitta a lasciare l’Italia per trasferirsi a Watamu. Ma sorpresa, le nozze verranno celebrate a Lecce, quindi in Puglia, secondo rito civile. Quando? Sempre sul settimanale Nuovo si apprende che la celebrazione dovrebbe avvenire a fine dicembre, quindi mancherebbe davvero poco tempo.

Ma la gioia sarà bis, perché nel 2023 la coppia ha deciso di celebrare un secondo matrimonio africano che durerà più giorni. Ovviamente alle seconde nozze africane saranno ovviamente presenti Jasmine e Albano Junior, detto Bido, ma anche Cristel e Romina Carrisi, nate dal matrimonio tra il cantante pugliese e Romina Power.