In Spagna Albano Carrisi è al centro delle polemiche. Tutto nasce dalle dichiarazioni rese note nel programma della tv iberica Telecinco “Salvame Deluxe”. In questa trasmissione la criminologa e avvocatessa spagnola Patricia Donoso ha sganciato una bomba che non ha precedenti nei confronti del cantante italiano. In sostanza ha detto di aver avuto una relazione clandestina con Al Bano durata tre anni. Stando al racconto della 40enne i due si sarebbero incontrati allo stadio San Siro di Milano, durante una partita di calcio, e lì sarebbe esplosa la passione.

“Tu credi seriamente che ho paura di te? Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica. Ho cercato la sua querela, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’abbia depositata”, ha detto Patricia Donoso. Infatti, l’artista ha preannunciato l’intenzione di volerla denunciare, ma lei non si è affatto intimorita.

Albano Carrisi e l’amante, Loredana Lecciso non ci crede

Patricia Donoso ha spifferato alcuni dettagli intimi della presunta relazione con Albano Carrisi: “Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio. Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”. Al Bano ha smentito alla tv spagnola le affermazioni della donna e in una intervista al settimanale DiPiù Tv ha detto di non conoscere la 40enne spagnola, nonostante lo scatto insieme in aeroporto presentato come prova dalla Donoso.

Albano Carrisi ha ribadito il fatto che faccia tantissimi selfie con i fan e che quanto trapelato sul suo conto è solo il frutto di menzogne e bugie. Per questo Albano ha deciso di procedere legalmente con l’aiuto del suo avvocato spagnolo José Maria Garzon. Una vicenda che ha dell’incredibile sulla quale ha detto la sua l’attuale compagna di Al Bano, Loredana Lecciso. Sempre a DiPiù Tv il cantante di Cellino San Marco ha precisato: “Loredana è una donna molto intelligente, non ha mai preso in considerazione il fatto”.

Insomma Loredana Lecciso non ha creduto alla versione della donna, stando alle parole di Al Bano. Non è un periodo semplice per Albano Carrisi. Nei giorni scorsi è stato accusato da un conduttore, Kiko Hernandez, di dovergli dare 30mila euro: “Il signor Al Bano mi deve dall’anno 2009 30mila euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamargli internazionalmente 30mila euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30mila euro? Fa le querele e non paga i costi, 30mila euro da 13 anni”.