Albano Carrisi furioso, il l cantante si è lasciato andare nel corso di un’intervista confessione ai Lunatici, programma radiofonico di Rai Radio 2. Tanti gli argomenti toccati, in tutti Albano Carrisi ha lasciato il segno. Nelle settimane scorse aveva fatto parlare per il suo messaggio a Vladimir Putin. “Tu che sei il ‘grande’ Putin, tu che sei il capo di Stato ma che sei anche padre; tu che la sera hai la possibilità di andare a dormire nella tua casa”.



“Nel tuo letto, sicuramente con i tuoi figli, per un attimo, solo per un attimo, fermati a pensare a coloro i quali si vedono cadere addosso le bombe e che devono fuggire dalla propria casa”. Parole che hanno fatto discutere. Allo stesso modo, seppure con toni diversi, lo faranno quelle su Romina Power. Parlando del suo divorzio ha detto: “Arrivano degli appuntamenti col destino e devi saperli affrontare. Bisogna farlo con garbo, intelligenza, sensibilità. Per me fu un tuffo nel mare del dolore per parecchi anni. Però non ho fatto né il terrone, né il pugliese, né il sudista”.

Albano Carrisi furioso: “Ho pagato 340mila euro di bollette”



E ancora: “Dissi a Romina che se questa era la sua decisione doveva andare e le augurai la migliore fortuna. Lei sentì il bisogno di tornare in America. Bisogna saperle affrontare le cose. E di cose ne ho affrontate tante nella mia esistenza. Tutto arriva, ma tutto passa. Questa è una grande verità. È chiaro che un abbandono, la fine di un amore, è una cosa drammatica. Ma dobbiamo saperla affrontare”.



Ma l’intervista fiume di Albano Carrisi non è finita qui, è passato a parlare di alcuni aspetti della quotidianità che stanno mandando sotto pressione famiglie aziende. Parliamo del caro bollette. “È una cosa assurda. Non so come definire questa situazione. Tra gennaio ed agosto 2021 ho pagato 135.000 euro. Quest’anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse. È un assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata. Una spesa del genere è drammatica”.



In rete, invece di incassare solidarietà Albano Carrisi è stato raggiunto da una miriade di commenti tutt’altro che solidali, per usare un eufemismo. “Sui social – si è sfogato – qualcuno commenta ‘tanto lui i soldi ce li ha’. Questa è la cosa che più mi ha colpito. Chi scrive questo è un cretino. Ma che discorso è? Questo non è un problema mio, è un problema della società”.

