Ancora una volta non si fa altro che parlare di Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power. E adesso il settimanale Nuovo ha lanciato un’indiscrezione davvero clamorosa, che alzerebbe di molto i toni della diatriba. Già nei giorni scorsi vi avevamo riferito di una situazione turbolenta a Cellino San Marco, ma stavolta si rischia davvero di finire male. Una vicenda che sembra non conoscere via d’uscita, quindi sarà da tenere d’occhio giorno dopo giorno. Intanto, c’è quest’ultima voce decisamente molto importante e allarmante.

A proposito di Albano Carrisi, oltre che della faccenda riguardante Loredana Lecciso e Romina Power, si è parlato anche della guerra Russia-Ucraina e si è rivolto a Vladimir Putin: “Tu che sei il ‘grande’ Putin, tu che sei il capo di Stato ma che sei anche padre; tu che la sera hai la possibilità di andare a dormire nella tua casa, nel tuo letto, sicuramente con i tuoi figli, per un attimo, solo per un attimo, fermati a pensare a coloro i quali si vedono cadere addosso le bombe e che devono fuggire dalla propria casa”. Ma torniamo ai fatti più privati.

Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power: “Ora si passa agli avvocati”

Non c’è pace per Albano Carrisi, che ha Loredana Lecciso e Romina Power in contrapposizione tra di loro. Anche se il cantautore pugliese avrebbe preso ormai posizione e sarebbe pronto a sostenere una delle due donne. Secondo Nuovo, la showgirl sarebbe pronta ormai ad adire le vie legali per risolvere la querelle con l’artista americana. Una fonte molto vicina a Loredana ha infatti parlato al noto settimanale di gossip e quindi ne vedremo ancora nelle belle nelle prossime settimane. La situazione resta dunque ancora molto tesa.

Ecco quanto è emerso in queste ultime ore: “Loredana ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina. La sua diffida ha danneggiato la Lecciso perché incide nella sua libertà di espressione, quasi fosse un’estranea nella vita di Albano. E pesa anche sulla sua “libertà professionale”: sembra che un’altra ospitata, in un programma registrato, sia stata cancellata. Loredana si è sentita più volte umiliata quando la Power ha dichiarato pubblicamente che tra lei e Al Bano c’è ancora un sentimento”.

Infine, è stato rivelato che Albano Carrisi ha preso le parti di Loredana Lecciso: “Lui appoggia le scelte della compagna. Lory non vuole accettare un ruolo di secondo piano”. Vedremo se Romina Power sia pronta a fare qualche passo indietro o se la guerra a distanza continuerà ancora. Con la questione familiare che potrebbe essere dibattuta in un’aula di tribunale.