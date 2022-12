Le news di gossip che riguardano Albano Carrisi e la sua famiglia sono sempre molto interessanti. Il cantante di Cellino San Marco (Brindisi) è uno dei più apprezzati in Italia e nel mondo e l’unione con Romina Power (la figlia del grande attore Tyron Power) è stata per molti la favola perfetta. Poi è arrivata la separazione che nessuno si aspettava, le tragiche vicende familiari, il fidanzamento con Loredana Lecciso. Insomma Al Bano è un artista di cui si parla sempre e anche tanto.

Di recente è arrivata dalla Spagna una notizia bomba: Albano Carrisi avrebbe avuto un’amante, una relazione clandestina durata tre anni, come ha rivelato Patricia Danoso, una 40enne che avrebbe conosciuto il cantante a Milano e da quel momento sarebbe scoppiata la passione: “Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio. Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”. Al Bano ha smentito tutto e ha deciso di procedere legalmente con l’aiuto del suo avvocato spagnolo José Maria Garzon.

Albano Carrisi, una serie tv sulla sua famiglia

Sempre dalla Spagna Albano Carrisi èstato accusato da un conduttore, Kiko Hernandez, di dovergli dare 30mila euro: “Il signor Al Bano mi deve dall’anno 2009 30mila euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamargli internazionalmente 30mila euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30mila euro? Fa le querele e non paga i costi, 30mila euro da 13 anni”.

Per Al Bano non è un periodo semplice, ma il cantante ha sempre reagito con grande forza alle avversità della vita rilanciando in continuazione. E la notizia delle ultime è una conferma in tal senso. Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, è in lavorazione una serie tv sulla famiglia Carrisi. Ad annunciarlo è stata Jasmine Carrisi. Ecco che cosa si legge sul portale: “Le riprese inizieranno a breve: “Non posso spoilerare molto, è un progetto importante”, ha detto Jasmine Carrisi a Chi spiegando che sarà in qualche modo protagonista. Ovviamente con mamma e papà al seguito. Dove andrà in onda? Ve lo sveliamo noi: il progetto è destinato al gruppo Discovery, per essere più precisi su Real Time”.

Pertanto è possibile che su Real Time possano andare in onda le puntate della serie tv sulla famiglia Carrisi. Di conseguenza è anche possibile che nessuno dei componenti del nucleo familiare possa recitare, ma potrebbe trattarsi di un reality o comunque docu-serie in cui si potrà osservare la vita quotidiana di Albano Carrisi e della sua famiglia al completo. Per i dettagli bisogna attendere ancora del tempo, ma è facile pensare che potrebbero arrivare presto ed essere molto interessanti.