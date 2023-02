Fuoriprogramma durante l’ultima puntata di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. Proprio nel bel mezzo della diretta, ad Enrica Bonaccorti suona il telefono (con la suoneria al massimo) e chiaramente tutto per un attimo si interrompe. È successo durante la puntata del 28 febbraio 2023, anche questa dedicata alla morte di Maurizio Costanzo. Naturalmente si parlava dei funerali e della grande emozione, quando tutto ad un tratto si è sentito suonare il telefono. A questo punto la Bonaccorti dice: “Sono io, è il mio telefono”.

La Daniele stava parlando di Costanzo e stava dicendo: “Questo è un altro documento Rai…”, riferendosi ad una vecchia intervista di Costanzo appena mandata in onda. Ed eccola che mentre parlava è stata interrotta dallo squillo del telefono della collega. A quel punto la conduttrice ha chiesto ad Enrica: “Va tutto bene? Chi è?”. A quel punto l’opinionista, non poco imbarazzata, decide di dire la verità: “È Gigi Marzullo”.

Ad Enrica Bonaccorti suona il telefono in diretta a Storie Italiane

“Rispondigli, dai rispondi a Gigi. Ci fa piacere, ce lo saluti in diretta” risponde con ironia Eleonora Daniele. Poco dopo la Bonaccorti risponde davvero e dice: “Ah no, c’è Patrizia in linea”. Quindi si è rivolta alla persona che era dall’altra parte del telefono, dicendole: “Guarda che sono in diretta adesso, sono nella trasmissione di Eleonora Daniele”.

Allora la padrona di casa la riprende e dice: “Ma le hai chiuso il telefono in faccia?”. La Bonaccorti allora: “Non ho capito niente di quello che mi ha detto”. Chiaramente tutti hanno iniziato a ridere, compresa la Daniele e tutti gli ospiti in studio. “Qua questa mattina succedono certe cose… Katia, tu il telefono lo hai spento?”, ha chiesto Eleonora alla Ricciarelli, che in quel momento era collegata da casa.

La soprano allora ha risposto: “Eh, lo vedo”. E parlando di Costanzo ha detto: “Mi piace pensare che ora Maurizio sia in pace e che stia preparando un Costanzo Show al quale, prima o poi, parteciperemo tutti”. Poco dopo sono stati poi mandati in onda alcuni video dei funerali di ieri: grande emozione in diretta tv.

