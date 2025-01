Al Grande Fratello è esplosa una nuova bufera, questa volta ha convolto Shaila Gatta e una delle protagoniste in studio del reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Rebecca Staffelli, da due anni alla postazione social durante le dirette. La figlia di Valerio, storico inviato di Striscia la Notizia, si occupa di commentare gli umori dei social durante la puntata in onda su Canale 5, posto prima di lei ricoperto da Giulia Salemi.

Rebecca Staffelli legge i tweet più curiosi, i commenti e anche le critiche che arrivano ai concorrenti del Grande Fratello, un momento molto apprezzato dal pubblico e molto atteso dai gieffini, curiosi di capire cosa pensano i telespettatori di questa edizione del reality show, fino al momento non particolarmente entusiasmante dal punto di vista degli ascolti.

Grande Fratello, spuntano alcuni video ed è polemica sul rapporto tra Shaila e Rebecca Staffelli

Dopo il ripescaggio di alcuni concorrenti, è scoppiata una nuova polemica intorno al Grande Fratello e come detto è legata a Shaila Gatta e Rebecca Staffelli. In queste ore sono stati pubblicati video virali che le ritraggono insieme, risalenti a un periodo precedente all’ingresso dell’ex velina di Striscia la Notizia al Grande Fratello. Shaila è stata infatti velina di Striscia, mentre il padre di Rebecca, Valerio, è uno degli storici inviati del tg satirico di Antonio Ricci.

Questi filmati, diventati virali in queste ore, hanno alimentato sospetti e teorie tra il pubblico. “Sono inorridita per i favoritismi riservati a Shaila e Lorenzo“, “Tutte amiche della stafelli ad ogni edizione, lo scorso anno Greta, quest’anno Shaila ….mah”, “Eccoci la prova provata che sono tutte e due nella manica”, “Schifo”, si legge tra i commenti del post pubblicato dalla pagina indirettatv.

E ancora chi pensa che la cosa sia “incommentabile“, o ci parla di “schifo. Per me Shaila Gatti non è nessuno. Protetta di Mediaset e dí De Filippi. Personalmente di questi soggetti non so cosa fare”, “Adesso si capisce tutto”, commenta un altro utente aggiungendo le emoji del vomito.

Staffelli e Shaila amiche da tempo, posso avere dei pensieri su xké a questi è sempre perdonato tutto e oscurato i loro scleri? in + vorrei sapere il santo anche+ in alto di queste amiche che proteggono Lorenzo pic.twitter.com/Wx4DBrzJoh — Paola (@jollyjiollyna) January 29, 2025

“La stessa Rebecca assunta per il padre”, scrive ancora un altro utente di Instagram mandando una frecciatina sul ruolo ricoperto dalla giovane all’interno del Grande Fratello. Secondo parte del pubblico, il rapporto tra Shaila Gatta e Rebecca Staffelli potrebbe influenzare le dinamiche del gioco rendendo di fatto Shaila una concorrente “protetta” all’interno del programma.