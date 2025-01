Grande Fratello, Javier Martinez sotto la lente di ingrandimento dopo le parole di Shaila nella notte. Durante la puntata di ieri il pallavolista ha avuto modo di assistere al chiarimento tra Zuedi ed Helena, con la prima che è finita in lacrime. Il confronto era partito con le parole della modella brasiliana: “Zeudi mi ha delusa di più, perché non è chiara. Se lei dice che le piaccio io e poi va da lui, si contraddice. Ma preferisco rispettare la loro decisione”.

E pronta la risposta di lei: “Io ho sempre espresso il mio interesse nei tuoi confronti e il mio essere infatuata di te, io davvero sono infatuata di te, ma tu non mi ricambi. Ho aspettato i tuoi tempi e non ho mai preteso niente, ma non è bastato”.





Grande Fratello Shaila contro Javier dopo la puntata

Davanti a queste parole Javier era intervenuto: “Ci sono rimasto male perché pensavo che le cose fossero chiare, l’atteggiamento che avevamo poteva confonderle le idee, ma pensavo che lei avesse capito, altrimenti avrei fatto dieci passi indietro”. Ma non è stato questo il motivo di discussione nella notte, a far arrabbiare Shaila è stata la nomination avuta da Javier.

Lui l’aveva motivata dicendo che si era sentito mancare di rispetto da lei, ma la showgirl è di ben altro avviso: quella di Javier è stata una ripicca bella e buona contro di lei. “Lui dice che sono una cosa vecchia e che non gliene frega più niente, ma non mi sembra. Gli frega ancora di me se mi nomina perché dico che è moscio, è permaloso e se la prende”, ha affermato Shaila nel corso di una conversazione con Alfonso.

shaila gatta per fortuna esisti tu 💜 pic.twitter.com/11fJ4fn78A — 💥 (@maiunajoia_) January 28, 2025

E via al valzer di commenti: “Ma lei perché fa la finta tonta? Ci ricordiamo tutti cosa è successo all’inizio”, “Adoro”, “Bravo, ha fatto bene perché lei lo insulta da mesi”, “Fantastico”, “Ma potrà nominare chi vuole?”, hanno scritto gli utenti di X che sono dalla parte di Javier.