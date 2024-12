“Ecco con chi ce l’aveva”. Mariotto a Ballando, finalmente la verità su quel “figlia di mig***”. Sono giorni di grande apprensione per il famoso giudice di Ballando con le Stelle che è stato recentemente al centro di diverse polemiche che hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico. Tutto inizia con un fatto. Durante una puntata del programma, Mariotto ha abbandonato improvvisamente lo studio insieme ad Amanda Lear, senza fornire spiegazioni immediate. Questo gesto ha sollevato interrogativi e critiche, alimentando speculazioni sul suo futuro nel programma.

Dopo giorni di silenzio, Mariotto è tornato in trasmissione il 14 dicembre 2024, presentandosi con un mazzo di fiori e porgendo le sue scuse in diretta. Ha attribuito il suo comportamento a un malessere dovuto allo stress, dichiarando: “Mi sono sentito male per via dello stress, mi dispiace e chiedo scusa a tutti”. Ma non è finita, perché parallelamente, Mariotto è stato coinvolto in una controversia riguardante presunte molestie nei confronti di un ballerino durante una precedente puntata. Alcuni esponenti politici hanno richiesto alla Rai provvedimenti nei suoi confronti.





Mariotto ha negato le accuse, definendole infondate. La conduttrice Milly Carlucci ha affrontato l’argomento, sottolineando l’importanza di chiarire la situazione e di mantenere un ambiente rispettoso all’interno del programma. Inoltre, Mariotto è finito sotto i riflettori per un audio catturato dietro le quinte e trasmesso da Striscia la Notizia. Nel fuori onda, il giurato avrebbe pronunciato frasi considerate offensive, scatenando una rivolta sui social media.

“Che figlia di mig***”, si udirebbe senza mezzi termini dalle quinte. Molti telespettatori hanno espresso indignazione, chiedendo chiarimenti e provvedimenti. Ma cosa è successo? A raccontare tutto ci ha pensato Gabriele Parpiglia durante la trasmissione radiofonica 100×100 Parpiglia. L’uomo, parlando con uno stretto collaboratore dello stilista ha sentito rispondersi: “Per rivolgervi a Mariotto dovete parlare con il suo ufficio stampa. La frase? Era riferito a una zanzara, nel retro delle quinte di solito è pieno di zanzare che l’hanno punto”.

Abbiamo parlato con un ‘collaboratore’ di Mariotto che in diretta a #studio100 ha svelato a chi fosse riferita la parolaccia dietro le quinte a ‘Ballando con le stelle’. Ecco la verità : ‘Colpa

di una zanzara’. Voi ci credete ? Intanto questa sera a #striscialanotizia un nuovo… pic.twitter.com/NJ2S8giKNo — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) December 16, 2024

Milly Carlucci è poi intervenuta nella faccenda dicendo: “L’audio di Mariotto? In realtà non è così chiaro e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata. Qui a Roma ad esempio è detta anche in maniera scherzosa per indicare una persona sul pezzo”. Conclude Milly: “In questi giorni esamineremo con calma l’audio”, ha concluso la presentatrice. Non sembra poi che Guillermo Mariotto rilascerà ulteriori informazioni sulla faccenda, questa è la sua versione dei fatti e chiaramente non c’è possibilità di controversia, almeno se non esce fuori qualcosa di nuovo.

