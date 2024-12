Il Grande Fratello non smette di lasciare senza parole. Infatti, sembrava quasi certo chi potesse essere eliminato nella prossima puntata del 16 dicembre e invece ecco il clamoroso ribaltone. Le ultime informazioni hanno coinvolto un altro gieffino, che ben presto potrebbe preparare le valigie e portarsele fuori con sé per ritornare alla vita quotidiana.

Ovviamente tutto può ancora cambiare, ma la notizia fuori dal Grande Fratello sta facendo già il giro del web. L’eliminato sembrerebbe essere quasi definito, anche se c’è sempre un minimo di speranza per lui affinché possa superare qualche coinquilino e provare così a restare in casa.

Grande Fratello, ribaltone in arrivo: chi potrebbe essere eliminato

Il sito Angolo delle Notizie ha riportato i dati di un sondaggio effettuato nelle scorse ore per definire chi potrebbe essere eliminato dal Grande Fratello. Innanzitutto possiamo dire che due gieffine possono essere tranquille, infatti la più votata sarebbe Shaila con il 32% e subito dopo troviamo Helena col 27% dei voti.

Nei giorni scorsi si era vociferato che potessero andare via le Non è la Rai, cioè Pamela e Ilaria, ma a sorpresa in questo sondaggio sono date al 15% e questo significherebbe permanenza al GF. Al penultimo posto c’è per ora Tommaso col 14%, invece l’eliminato dovrebbe essere Stefano che ha collezionato appena il 12% delle preferenze.

Non resta che attendere la puntata in diretta per capire se questa anticipazione sarà confermata. O se ci saranno ulteriori colpi di scena con qualche altro concorrente a rischio.