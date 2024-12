Il Grande Fratello non si ferma per le feste. La diretta h24 della casa va regolarmente in onda e prima della Vigilia è attesa una puntata che si preannuncia scoppiettante. Il pubblico non vede l’ora di sapere che cosa succederà lunedì sera. Qualcosa è già trapelato, come il ritorno della mamma di Shaila. E già non era felice del rapporto della figlia con il modello, ora è stata anche scaricata…

E poi, certo, gli Shailenzo. Dalla rottura dei giorni scorsi la ballerina ne è uscita a pezzi. Anche Lorenzo sente la mancanza ma sembra deciso a evitare relazioni durante il reality. Alfonso Signorini riuscirà a farli riconciliare? E poi l’avvicinamento tra Helena e Zeudi, il rapporto teso tra Luca e Jessica e le sorprese destinate agli altri concorrenti.

GF, Yulia fuori: ora emerge un’altra verità

Insomma, di carne al fuoco ce ne è pure troppa. Ma ora i riflettori si sono accesi di nuovo su un’ex concorrente, Yulia Bruschi. Come sappiamo è uscita poche settimane fa dalla casa, il 9 dicembre per l’esattezza. Un’uscita che si è resa necessaria per risolvere questioni fuori dopo la denuncia da parte dell’ex fidanzato.

Ma proprio in queste ore che precedono la nuova diretta, ha iniziato a circolare una nuova indiscrezione sui motivi della sua uscita. Anche Deianira Marzano ne ha parlato tra le ultime Storie di Instagram dopo aver ricevuto diversi messaggi sullo stesso argomento da parte dei suoi follower.

Messaggi su una presunta gravidanza di Yulia Bruschi. A quanto dicono, dunque, potrebbe essere uscita dal reality show perché in dolce attesa. C’è chi assicura di aver visto il pancione, si legge sempre tra le Storie dell’esperta di gossip. Sono voci, è bene sottolinearlo, e per il momento non sono state confermate o smentite dalla diretta interessata. Di certo c’è che questa eliminazione diciamo costretta non ha ancora convinto a pieno i fan del GF. Ne sapremo presto di più?