Nella serata del 23 dicembre il Grande Fratello ha dato vita ad una nuova puntata in diretta. E Alfonso Signorini, ore dopo l’appuntamento, ha ricevuto una delle notizie peggiori. Non si aspettava una situazione simile, ma deve necessariamente fare i conti con una condizione che è veramente negativa. E ora non sappiamo come reagirà ufficialmente anche Mediaset.

Non è un Natale molto sereno per Signorini, almeno dal punto di vista professionale. Ci sono preoccupazioni legate al Grande Fratello e la sua speranza è che l’anno che sta per arrivare possa essere foriero di novità migliori. Ma per ora non ce ne sono e vediamo insieme per quale ragione c’è allarme ai vertici dell’azienda.

Grande Fratello, brutta notizia per Signorini: ascolti sempre deludenti

Durante la puntata del Grande Fratello si è parlato di temi quali i rapporti tra Shaila e Lorenzo e tra Luca e Jessica, oltre al legame nato tra Zeudi e Helena e tanto altro. Ma gli ascolti televisivi non hanno per nulla premiato Signorini, che ha perso nuovamente la sfida con la concorrenza rappresentata da Rai 1 e in particolare da Antonella Clerici.

Il GF non è andato oltre i 2 milioni e 55mila telespettatori con share del 16,3%, mentre La Cena di Natale su Rai 1 è stata vista da 3 milioni e 273mila persone e share del 20,5%. Un vero e proprio crollo per Alfonso Signorini, come evidenziato anche dal sito Isa e Chia e da alcuni commenti apparsi sul social network X.

Ennesima Debacle per il Grande Fratello al 16% fino all'una e mezza di notte. In prima serata starà al 13/14%.

Un disastro.



Sui social c’è chi ha scritto: “Ennesima debacle per il Grande Fratello al 16% fino all’una e mezza di notte. In prima serata starà al 13/14%, un disastro. Eppure a gennaio gli scienziati di Cologno hanno previsto il doppio appuntamento”.