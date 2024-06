“Devo dirti una cosa, Bianca…”. È sempre Cartabianca, la rivelazione choc di Mauro Corona. Durante l’ultima puntata del programma condotto dalla Berlinguer, il famoso scrittore montanaro si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato tutti di sasso, compresa la padrona di casa. Su Rete4, come sempre in diretta, si è parlato degli argomenti di attualità del paese: dal G7 di Borgo Egnazia che ha visto la presenza di Papa Francesco, alla rissa inqualificabile alla Camera, cui ha fatto seguito una denuncia ai Carabinieri da parte del deputato cinquestelle Leonardo Donno.

Mauro Corona ha voluto parlare proprio di questo, tra le altre cose, dicendo: “Le risse da osteria in Parlamento sono di una maleducazione e trivialità insopportabili. Questi deputati andrebbero sospesi per alcuni mesi senza paga!”. L’uomo fa riferimento ai deputati Stefano Candiani e Igor Iezzi della Lega oltre a Enzo Amich, Gerolamo Cangiano e Federico Mollicone di FdI.





È sempre Cartabianca, la rivelazione choc di Mauro Corona

Poi Corona parla del famoso G7 in Puglia e dice: “Al G7 io avrei voluto sentir parlare di più di aborto, eutanasia o fine vita. Ho apprezzato la presenza del Papa, una figura romantica e poetica che andrebbe coinvolta nelle decisioni”. C’è anche modo di accennare all’intelligenza artificiale, riguardo la quale Mauro Corona dice: “Non possiamo permettere a uno strumento così potente e così indispensabile di rinforzare il paradigma tecnocratico”.

“Anzi – continua – dobbiamo fare dell’intelligenza artificiale un baluardo contro la sua espansione, evitando che siano gli algoritmi a decidere se togliere la vita a un essere umano”. Poi lo scrittore montanaro fa una rivelazione choc alla quale nessuno era pronto: “Non so se farò un’altra stagione”, dice alla Berlinguer. E ancora: “In televisione, ormai, non si può dire una parola che la tua affermazione viene usata in maniera vergognosa od oscena”.

#Corona: "Al G7 io avrei voluto sentir parlare di più di aborto, eutanasia o fine vita. Ho apprezzato la presenza del Papa, una figura romantica e poetica che andrebbe coinvolta nelle decisioni".#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/Mu6Cd0l85E — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) June 18, 2024

“Non voglio licenziare nessuno. Se serve, licenzio me stesso”, ha continuato Corona. “In queste discussioni, chi è intelligente, dovrebbe capire la battuta. Figuriamoci se voglio che si licenzino persone. Si devono assumere”, ha concluso il saggista in riferimento ad una gaffe della scorsa puntata relativa alla sfuriata coi tecnici del programma.

