Tina Cipollari è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Martina, ricaduta su Ciro, e la proposta, accettata, di Maria De Filippi a Gianmarco di salire sul trono, ecco arrivare anche la notizia dell’opinionista sulla famosa poltrona rossa. E arrivano già le prime anticipazioni sul nuovo percorso dell’ex corteggiatore di Martina e della vamp.

Cosa è successo nel corso dell’ultima registrazione del dating show. Lorenzo Pugnaloni racconta che, a distanza di poche ore dal suo annuncio, Gianmarco ha ricevuto un boom di chiamate da parte di ragazze interessate a conoscerlo. Ma il 14 gennaio scorso, in trasmissione non sono scese ragazze nuove perché la produzione vuole prima capire come fare per organizzarsi, dato l’elevato numero di persone che hanno chiamato per lui.

UeD, chi si presenta per corteggiare Tina Cipollari

Spazio ovviamente anche a Tina Cipollari, che come detto si è rimessa in gioco per provare a cercare la sua anima gemella. Quindi era vero. Qualche giorno fa, sui social del programma era stata proprio lei a lanciare un appello per trovare un compagno.

Qualcuno pensava a uno scherzo e invece è diventata una tronista. Il suo si preannuncia un trono diverso rispetto agli altri, a partire dalla seduta che non sarà quella classica. Ma di fatto, spiega Pugnaloni, il meccanismo rimane invariato.

Le anticipazioni rivelano che per lei sono arrivati un po’ di cavalieri interessati a conoscerla ma, per il momento ha scelto di tenerne soltanto uno. Tra loro però anche un ex cavaliere che, in passato aveva corteggiato Gemma Galgani. La reazione della dama? Non è intervenuta, per ora.