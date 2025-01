Settimana intensa per i fan di Uomini e Donne che, grazie alle anticipazioni che riguardano il trono classico, hanno saputo novità importanti. Prima su tutte, la scelta di Martina De Ioannon: la tronista ed ex protagonista di Temptation Island ha deciso di lasciare il programma con Ciro Solimeno, corteggiatore 22enne originario di Torre Annunziata che le ha ovviamente risposto di sì.

L’altro corteggiatore, seconda novità, non è rimasto proprio a bocca asciutta perché Maria De Filippi gli ha proposto il trono e lui ha accettato. Gianmarco è quindi il nuovo tronista di Uomini e Donne e, a quanto pare, appena si è diffusa la notizia hanno chiamato migliaia di aspiranti corteggiatrici per lui. Ma torniamo alla scelta di Martina.

UeD, la segnalazione su Martina e Ciro

In attesa di capire se anche la sua collega, Francesca Sorrentino, arriverà alla fine di questo percorso, stanno uscendo nuovi retroscena sulla nuova coppia che, come è noto, non può “uscire allo scoperto” fino a quando non sarà trasmessa la puntata della scelta.

Ma ovviamente Martina e Ciro non vivono reclusi. E sono stati già intercettati dai fan a Roma, come si legge in una segnalazione inviata a Deianira Marzano. “Ciao Deia, incontrati stasera al Talenti Village di Roma. C’erano Ciro, Martina e un’amica di Martina. Davvero bellissimi, super felici”, si legge nella Storia Instagram pubblicata dall’esperta di gossip.

“Ci siamo messi a parlare e lei ha detto che è stato lui da sempre, dal primo sguardo e lui è fortunato a essersela presa. Davvero super carinissimi e super alla mano, anche perché obiettivamente non c’è da tirarsela per nulla, sono ragazzi come tanti”, conclude l’utente. Insomma, per ora le cose procedono bene tra i due ex UeD.