Uomini e Donne, è finalmente stata registrata una delle puntate più attese di questa stagione: la scelta di Martina De Ioannon. La ex protagonista di Temptation Island si è seduta sul trono a settembre scorso dopo aver fatto parlare a lungo per la relazione finita con Raul Dimitras, l’ex con cui ha fatto il percorso nel reality delle tentazioni di Filippo Bisciglia. E in questi mesi ha fatto appassionare anche tutto il pubblico di Maria De Filippi.

Nelle ultime settimane sono stati due i corteggiatori che hanno fatto breccia nel cuore di Martina: Ciro e Gianmarco. Con entrambi ha avuto diversi alti e bassi e i fan hanno atteso con ansia il momento della scelta che finalmente è arrivato. Ed è stato spoilerato nel tardo pomeriggio di lunedì 13 gennaio.

Leggi anche: “Il più bello sul trono”. Uomini e Donne, colpo clamoroso di Maria De Filippi





UeD, Martina rompe il silenzio dopo la scelta

Come svelato anche dagli account ufficiali della trasmissione, Martina ha deciso di lasciare il programma con Ciro. Inizia dunque un nuovo capitolo per l’ex tronista, che si sta già godendo le prime ore con il suo nuovo compagno. L’altro corteggiatore, Gianmarco, è invece salito sul trono come abbiamo raccontato qui sopra.

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha anche fatto ritorno sui social ed è così arrivato il suo primo post. “So che già sapete. Ci vediamo presto”, ha scritto semplicemente sotto una sua foto nello studio di Maria De Filippi. Al momento dunque ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente a Ciro.

La storia di Raul dopo la scelta di Martina #uominiedonne pic.twitter.com/kiyjCdLaw8 — Novella2000 Archive (@disagio_tv) January 13, 2025

Per la cronaca, dopo l’annuncio della scelta di Martina, il suo ex Raul Dumitras si è esposto sui social: “E comunque non chiedetemi cosa ne penso. Cosa ne posso pensare? per me era scontato e ovvio. Cosa ci si può aspettare? Era chiaro che andasse così. Spero solo che i miei discorsi vengano ancora più capiti”, ha detto su Instagram.