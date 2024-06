Il 21, 22 e 23 giugno scorso sono state registrate le prime tappe di Battiti Live a Molfetta, trasmesse in diretta su Radio Norba TV e Radio Norba, che andranno in onda il prossimo 8 luglio su Canale 5 in prima serata. Conduttrice Ilary Blasi affiancata da Alvin, rispettivamente ex conduttrice ed ex inviato dell’Isola dei Famosi.

Un duo che ha resistito negli anni ed è sato scalzato solo nell’ultima edizione, quella condotta da Vladimir Luxuria con Elenoire Casalegno come inviata dall’Honduras. Come ormai noto, l’edizione tardata Luxuria non ha entusiasmato il pubblico del reality show; gli ascolti sono stati i più bassi che il programma abbia mai registrato e in tanti hanno chiesto il ritorno sullo schermo di Ilary Blasi.

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, cosa c’è dietro alla fine dell’amicizia

Vladimir Luxuria, promossa a conduttrice dopo aver vinto l’Isola da concorrente, ed essere stata inviata e più volte opinionista, ha avuto un debutto più complicato del previsto. All’Isola dei Famosi 2024 non ha funzionato niente. Sin dalla primissima puntata si è sempre avuta l’impressione di un reality spento, fallito fin dall’inizio, soprattutto dopo la terribile gestione dell’espulsione di Francesco Benigno.

Il tremendo calo di ascolti avrebbe fatto gioire Ilary Blasi, ex conduttrice del reality e, a quanto riportato da Alberto Dandolo, ex amica di Vladimir Luxuria. Nella rubrica del settimanale Oggi dedicata al gossip, il giornalista riporta i dettagli sulla fine dell’amicizia tra le due. Sembra che la Blasi abbia privatamente espresso una certa “soddisfazione” per il flop dell’Isola.

“Con quest’ultima Ilary Blasi pare abbia congelato ogni tipo di rapporto: le due fino all’anno scorso erano molto amiche e si frequentavano con regolarità” si legge sulla rubrica di gossip di Alberto Dandolo. In una intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia, Vladimir Luxuria aveva colto anche l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa a proposito di quanti avevano sostenuto che avesse voluto fare le scarpe all’amica. “Io non l’ho manco chiesto”, aveva spiegato la conduttrice. “Non è che abbia fatto in modo di…Me l’hanno chiesto loro”. “E io ho fatto le scarpe a Ilary? Non ci si crede”, aveva detto. Ora però pare chiara la rottura, sui social le due non sono più comparse insieme.