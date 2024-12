Preoccupazione al Grande Fratello tra i concorrenti, dopo l’ultima scoperta fatta da una gieffina. E ora che la verità sta uscendo a galla la tensione potrebbe aumentare ulteriormente e c’è chi potrebbe anche cambiare atteggiamento per provare ad avere maggiori vantaggi. Tra l’altro, questa notizia potrebbe pure essere arrivata in maniera non proprio consentita.

Ma sta di fatto che ora al Grande Fratello tutti avrebbero appreso di questa novità allarmante, che li metterebbe tutti a rischio. Serviranno inversioni di tendenza per cercare di mettersi alle spalle questa pessima notizia e andare avanti con più convinzione. Ma vediamo insieme cosa è venuto fuori nel reality show di Signorini.

Grande Fratello, preoccupazione tra i concorrenti: cosa è stato scoperto

A rompere il silenzio nelle ultime ore è stata Mariavittoria, che parlando con Jessica ha rivelato le ragioni che avrebbero indotto il Grande Fratello a far entrare altri concorrenti. Infatti, lunedì scorso sono arrivati Maria Monsè con la figlia Perla, Chiara Cainelli, Emanuele Fiori, Zeudi Di Palma e il fratello di Jovanotti, Bernardo Cherubini. Ma altre due donne famose starebbero pure per arrivare.

In casa potrebbero entrare, salvo colpi di scena, anche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, che sono già state anni fa nel reality. E Mariavittoria avrebbe capito il motivo di questi ingressi ripetuti di nuovi inquilini: “Secondo me non sta andando come si aspettavano“, in riferimento agli ascolti televisivi. Ed effettivamente le cose non vanno alla grande e la produzione spera che questi arrivi possano dare una svolta decisiva.

GF FLOP DI ASCOLTI MAVI CHE NON RIESCE A TENERSI NULLA E PERFAVORE pic.twitter.com/eeBv99Aoy9 — 🌬️sofia (@simmecore) December 3, 2024

#jessica: " #alfonso ha detto a #mariavittoria che quest'anno il @GrandeFratello ha fatto flop di ascolti, per questo hanno mandato la coppia di TI e 5 concorrenti BOOM" 🤣🤣🤣 La loro convinzione di non essere sgamati e registrati mi fa morire🐍🐍🤣🤣 #grandefratello pic.twitter.com/Vj6hHHSoDl — Serpeverde (@SBm493) December 3, 2024

In rete hanno ricordato che comunque sarebbe stato Alfonso D’Apice il primo a parlare di ascolti flop del Grande Fratello. Anche se questo tipo di informazioni non dovrebbe essere comunicato.