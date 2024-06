Brutta notizia per il pubblico di Amici. Una coppia nata proprio nel talent show di Maria De Filippi si è lasciata. Questa almeno l’indiscrezione rilanciata nelle ultime ore da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha prima riportato un messaggio di un follower, poi ha confermato tutto riferendo che ormai non sarebbe più in corso la loro relazione sentimentale.

Eppure, come riportato anche dal sito Novella 2000, i telespettatori di Amici sembravano essere tranquilli su questa coppia. Invece, si è lasciata nonostante lui avesse dichiarato in passato a Verissimo: “I rapporti sono molto più intensi. Sono molto contento di essere riuscito ad approfondire il rapporto con lei, perché non pensavo. Tra noi c’è una bella sintonia. A lei piace dire che siamo molto diversi, ma io l’ho detto che in realtà siamo simili e ci sono delle affinità“.

Amici, una coppia si è lasciata: “Finita da oltre un mese”

Un vero e proprio colpo di scena, che ha sconvolto gli amanti di Amici. La coppia che si è lasciata aveva partecipato all’edizione 22 del programma di Canale 5. Si conoscevano già prima di entrare nella scuola, ma poi il loro legame era cresciuto durante la trasmissione e avevano deciso di iniziare questa storia d’amore. Ma ora la favola è purtroppo finita male.

Ad essersi detti addio sono i ballerini Gianmarco Petrelli e Megan Ria. Questo il messaggio ricevuto da Deianira: “Ciao Deia, sono una fan nel fandom, ormai tutti sappiamo che Gianmarco e Megan di Amici si sono lasciati da più di un mese e non c’è nessuna possibilità di recupero. Hanno interessi diversi“. La Marzano ha risposto: “Sì lo so, è finita tra Gianmarco e Megan di Amici. Finita per sempre“.

Gianmarco Petrelli, esperto di hip-hop, ha fatto parte della squadra di Alessandra Celentano. Megan Ria ha anche lavorato nel corpo di ballo de Il cantante mascherato nel 2022 e nello stesso anno è comparsa nel videoclip di Elodie della canzone Tribale.