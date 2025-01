Dura accusa nei confronti del Grande Fratello da parte di alcuni telespettatori. Coinvolta nella discussione anche Helena, ma sta di fatto che al centro dell’attenzione è finita proprio l’intera produzione del reality show, accusata di aver agito in una certa maniera per indirizzare la situazione. E poi in fin dei conti questo risultato sarebbe stato raggiunto.

Sul web si sta discutendo molto di quanto avvenuto in diretta al Grande Fratello, infatti durante la puntata si è scoperto chi è anche a rischio eliminazione. Helena è stata tirata in ballo da queste discussioni online perché la regia potrebbe aver influenzato non poco lo svolgimento della puntata. Ma ovviamente questo è un atto di accusa, che non trova conferme ufficiali.

Grande Fratello, produzione sotto accusa: c’entra Helena

Non sappiamo cosa succederà nelle prossime puntate, ma stavolta è venuto fuori un retroscena sul Grande Fratello che sta lasciando tutti di stucco. Non ci sono comunicati ufficiali del programma per difendersi da questi attacchi, ma vediamo cosa è stato detto e soprattutto perché Helena è stata coinvolta.

Come riportato da un utente su X, “si è capito subito dalla nomination di Chiara che il Grande Fratello ha ordinato loro di non nominare Helena. Magari proprio con la scusa del bullismo, del branco e caz*** varie per intimorirli“. Dunque, la scelta di non far finire in nomination la brasiliana sarebbe stata attuata dalla regia, stando a questa pesante critica.

Dopo l’eliminazione di Bernardo, adesso sono a rischio uscita sei concorrenti: Emanuele, Iago, Ilaria, Jessica, Giglio e Zeudi. Uno di loro dovrà uscire lunedì 3 febbraio.