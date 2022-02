Drusilla Foer è stata forse la parte migliore della terza serata di Sanremo 2022. Senza dubbio la co-conduttrice che finora è più piaciuta al pubblico del Festival, a giudicare dall’enorme quantità di tweet a lei dedicati. L’attrice e performer ha rinunciato alle grandi firme preferendo abiti cuciti da una sarta di fiducia e, ma l’aveva anticipato, si è cambiata d’abito per ben 8 volte.

Un monologo da brividi quello sulla diversità-unicità, le parole che le ha rivolto Michele Bravi prima di cantare (“Ti posso fare i complimenti? La tua presenza qui mi fa stare bene perché dimostra che c’è meritocrazia”) e anche uno scambio “infuocato” tra Iva Zanicchi e Drusilla Foer sul palco del Teatro Ariston.

Drusilla Foer ha bestemmiato a Sanremo?

Proprio durante la presentazione del brano in gara, la co-conduttrice di Amadeus è stata fermata da Iva Zanicchi: “Quanto sei alta”. E Drusilla Foer: “Parecchio più di te”. “Ma hai anche altre cose più di me…”, ha continuato la cantante prima di finire al tappeto con un “Sì, sono colta”. Poi un altro momento: la gag con Amadeus vestita da Zorro.





Drusilla Foer si è presentata sul palco mascherata da Zorro, con tanto di cappa, spada e baffi. “Un uomo vestito da donna… Troppo complicato, chiamatemi travestita”, dice maliziosa. Ma poco dopo, secondo quanto scrivono diversi utenti su Twitter, la co-conduttrice della terza serata del Festival avrebbe bestemmiato, imprecato secondo alcuni, nel momento in cui si è “tirata via” i baffetti.

Il “Dio cristo” di #DrusillaFoer potrebbe essere la cosa più spontanea di questa serata. #Sanremo2022 February 3, 2022

Durante la gag, prima di chiamare Gianni Morandi sul palco, Drusilla Foer ha strappato via i baffi da Zorro e la si sente imprecare per l’evidente dolore mentre china il capo, come mostra il video condiviso da Selvaggia Lucarelli. Qui il dilemma: per molti utenti avrebbe detto una bestemmia, altri sostengono che l’artista si sarebbe fermata in tempo. Qualcuno scrive che è stata “la cosa più spontanea mai vista”.