È un Ballando con le Stelle in rosa quello emerso dalla finale di sabato 21 dicembre. Tutto in larga parte previsto, dal momento che le donne di questa edizione sono riuscite, settimana dopo settimana, a dimostrare tutto il loro talento e la loro grazia sul palco. Ma la sorpresa c’è stata comunque, visto che il verdetto non ha convinto il pubblico.

Innanzitutto va detto che il voto, che ha sommato i voti di tutte le giurie (quelle in studio e il pubblico) è stato segreto. Prima del verdetto, tuttavia, il ballerino Pasquale La Rocca ha rivelato: “Dopo tanti anni di carriera professionale, voglio semplicemente dire che questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. E vorrei che questo finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner per poterlo concludere”.

Pubblico in rivolta per il terzo posto di Federica Nargi

Il verdetto dell’1:37 di notte ha premiato Bianca Guaccero che col 69% dei voti ha battuto Federica Pellegrini. Tuttavia, sebbene la conduttrice abbia ottenuto l’apprezzamento dei telespettatori va detto che l’esclusione di Federica Nargi dalla finalissima ha provocato diversi malumori.

Nonostante Federica Nargi e il maestro Luca Favilla abbiano dato prova della loro bravura e fossero per molti i vincitori già prima della finale, hanno dovuto accontentarsi del terzo posto. La modella e showgirl ha conquistato tutti non solo grazie alla sue performance, ma anche con il suo sorriso e la sua simpatia.

Cioè la Nargi classe eleganza postura e passi perfetti al terzo posto? Mentre la Pellegrini nemmeno l’aveva ancora trovata la postura. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/YEHX9NaSjF — patrizia maddaluno (@trishamaddaluno) December 22, 2024

fede nargi non vincerai questo ballando ma hai vinto il mio cuore <3



pic.twitter.com/fYUKNxGTvh — 🥟 lutto prismatico (@hidingfede) December 21, 2024

carlo conti ti prego chiama federica nargi come co-conduttrice di sanremo per ripagarla in qualche modo del terzo posto a ballando: è simpatica, genuina, sa stare su un palco, è una dea, ci starebbe benissimo all’ariston#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/gppINrOESu — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) December 22, 2024

In tanti avrebbero voluto vedere Federica Nargi in finalissima con Bianca Guaccero. Anche perché loro due sono state le prime per molte puntate del dancing show. Tuttavia i voti hanno premiato Federica Pellegrini che, va detto, è stata protagonista di grandi miglioramenti e forse avrebbe potuto perfino vincere se avesse avuto sempre al suo fianco Pasquale La Rocca. Davanti a tutto e tutti, però, è arrivata Bianca Guaccero: un’edizione davvero emozionante e con altissimo livello dei concorrenti! Nonché polemica finale…

