“Ecco dov’era, incredibile!”. Da alcuni giorni si erano perse le tracce social di Helena Prestes, l’ex concorrente del Grande Fratello, eliminata al televoto in una sfida diretta con la sua rivale Sahiala Gatta. La sua uscita ha scatenato molte polemiche, specialmente tra i sostenitori della fotomodella brasiliana, che hanno contestato il risultato. Una volta fuori dalla casa, Helena era stata estremamente attiva sui social, ma improvvisamente è scomparsa, alimentando voci e speculazioni sui suoi progetti futuri. Proprio mentre si rincorrevano ipotesi e teorie, è accaduto qualcosa di clamoroso che ha riacceso l’interesse nei suoi confronti.

Il suo ultimo post, condiviso qualche giorno fa, conteneva un messaggio pieno di emozioni, ma al tempo stesso criptico: “Questo non è il finale del viaggio, ma solo l’inizio. È il momento di costruire insieme un futuro ricco di sogni, autenticità e libertà. La mia storia – nata nelle periferie di San Paolo in Brasile, con un sogno nel cuore e una valigia piena di speranze – dimostra che ogni ostacolo può trasformarsi in un trampolino di lancio. Parlo cinque lingue, ma c’è un linguaggio che supera qualsiasi confine: quello delle emozioni. E continuerò a raccontarlo ogni giorno, con voi al mio fianco. Con tutto l’amore del mondo, Helena”.

“Ecco dov’è finita, assurdo”. Grande Fratello, la scoperta su Helena è pazzesca: “Addirittura”

Da allora, non ci sono state più notizie concrete su di lei, anche se diverse persone hanno dichiarato di averla avvistata in varie località. Tuttavia, nessuna di queste segnalazioni ha trovato conferme ufficiali. Ma il volto di Helena è improvvisamente comparso in un luogo del tutto inaspettato: uno dei maxi schermi di Times Square, a New York. Si tratta di un’iniziativa sorprendente, organizzata da alcuni suoi sostenitori più appassionati, che non hanno accettato la sua eliminazione dal reality show di Canale 5.

Per concretizzare questo progetto, i fan di Helena hanno contattato un’agenzia e sono riusciti a trasmettere un messaggio dedicato alla loro beniamina. Il video trasmesso su Times Square ripercorreva i momenti più significativi dell’avventura di Helena al Grande Fratello, e il gesto ha fatto rapidamente il giro del mondo. Per 15 secondi, i passanti hanno potuto vedere le immagini di Helena accompagnate da due hashtag: #ripescaggioHelena e #giustiziaperHelena. Questi slogan erano già diventati virali sulle piattaforme social subito dopo la sua uscita dal programma.

Un’iniziativa del genere richiede sicuramente un considerevole investimento economico, a dimostrazione dell’enorme affetto che nutrono per lei i suoi seguaci. L’episodio ha sorpreso anche Alfonso Signorini, che durante la puntata ha definito questa mobilitazione una vera e propria “rivolta social” mai vista prima per un concorrente del reality.