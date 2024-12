L’ingresso a sorpresa della mamma di Shaila al Grande Fratello ha presto creato il caos. Intanto in Shaila stessa, rimasta spiazzata dal messaggio della signora Luisa: le ha detto di non riconoscerla più, di stare attenta a Lorenzo Spolverato che ha definito “un giocatore” e di ricordare le storie che ha avuto. Poi, al momento dei saluti, uno dei momenti più commentati della puntata andata in onda lunedì 9 dicembre.

Mentre Shaila accompagnava la madre all’uscita, le due si sono dette qualcosa all’orecchio. E Alfonso Signorini le subito ha chiesto: “Scusa, ma che cosa ti ha detto poco fa?”. “Mi ha detto che Lorenzo non è una bella persona”, la risposta secca della ballerina. Ma secondo molti non è andata proprio così: la signora Luisa avrebbe detto ben altro.

GF, gaffe di Alfonso Signorini: “Che pena”

“Lui è gay! Chi lo dice? Tutti Shaila, tutti. Shaila non dire nulla, non ti ho detto niente”, avrebbe sussurrato all’orecchio della figlia. Apriti cielo. Ma non solo questo. Sempre durante il suo discorso a Shaila, la donna ha tirato in ballo Marco Garofalo, il coreografo anche di Amici di Maria De Filippi che ha avito un grosso peso nella vita e carriera della figlia.

“Grazie a lui, che ti disse delle cose stupende e ti riportò sulla strada…”, le ha suggerito quando è entrata in casa. Si stava poi facendo sfuggire un “adda campà cento anni“, ma si è subito corretta dicendo “purtroppo non c’è più” (è scomparso nel 2018, ndr). E qui è scattata una grossa gaffe del conduttore, evidentemente ignaro di chi fosse Garofalo.

Mamma Luisa ha notato un cambiamento in Shaila e prova a darle qualche consiglio… #GrandeFratello pic.twitter.com/QjV5wJAFcZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

Signorini che chiede chi fosse Marco Garofalo. Beh va beh #GrandeFratello — Davide Maggio (@davidemaggio) December 9, 2024

Nonostante sia stato un personaggio della tv e della danza molto importante e noto, infatti, Alfonso Signorini è sembrato non sapere di chi si stesse parlando. Tanto che Davide Maggio ha scritto su X: “Signorini che chiede chi fosse Marco Garofalo. Beh va beh”. Pubblico nero con il conduttore: “Che pena”, “Vergognoso”, “Male, malissimo”, “Sarebbe da licenziare in tronco solo per questo”, si legge sotto il tweet.