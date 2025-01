Uomini e Donne, l’attesa è finita: ecco sul trono Gianmarco e Tina Cipollari. Per il primi, ex corteggiatore di Martina De Ioannoin promosso a tronista, entusiasmo alle stelle: hanno chiamato la redazione ben 3mila ragazze e in sole 12 ore. Un fuoriprogramma che ha stupito persino Maria De Filippi. Che forse sarà sorpresa anche della pioggia di critiche con cui il pubblico ha inondato i video che riguardano Tina.

Anche l’opinionista storica di UeD, come dicevano le anticipazioni, è diventata tronista. Ma forse ci si aspettava una reazione diversa. Andando con ordine, anche se chiaramente solo i dati di ascolto potranno poi raccontare altro, per il momento quelle che si leggono sul web sono solo critiche feroci dopo la prima puntata di Uomini e Donne dedicata al trono di Tina.

UeD, “una pagliacciata”: pubblico nero

Maria De Filippi ha fatto entrare in studio un trono diverso, più sontuoso. Ha fatto stendere un tappeto rosso e presentato le ‘guardie del corpo’ ma il tutto è stato etichettato come un teatrino poco gradito. Una “pagliacciata”, per citare uno dei commenti più in voga.

“Posso dire che è uno squallore vedere uomini costretti a parlare di soldi e dichiarazioni dei redditi prima ancora di presentarsi? Il gioco è bello finché dura poco, mi pare si stia esagerando…” ha scritto una spettatrice su instagram. E ancora: “Peggio di così… caduta talmente in basso questa trasmissione … e Tina parla seriamente… ma si è’ guardata bene??? Altro che Tina …..loro si possono permettere una ventenne altro che“.

Ma non è finita qui, c’è anche chi minaccia di non guardare più il programma: “Questo teatrino potevano evitarlo, fanno passare la voglia di guardare il programma…tanto si sa che è tutto uno show, figurati se Tina fa il trono”. E poi: “Che squallore….questa è follia, altro che amore. Tina vuole solo ed esclusivamente soldi”, “Anche se fosse uno scherzo che non avrei assolutamente registrato….questa donna è di una bassezza inaudita“.