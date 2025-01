Uomini e Donne, dopo Tina Cipollari e Gianmarco Steri è tempo di far scendere in pista un’altra tronista. Nelle recenti puntate del dating show di Canale 5, il pubblico ha assistito alla scelta di Martina De Ioannon, che è uscita dal programma con Ciro Solimeno. Così Maria De Filippi ha sorpreso tutti proponendo il trono all’altro corteggiatore, Gianmarco appunto, e a quanto pare ha cominciato alla grande. Hanno chiamato la redazione centinaia e centinaia di ragazze.

Ancora in gioco, invece, Francesca Sorrentino che sta continuando il suo percorso a Uomini e Donne con due pretendenti: Gianmarco e Gianluca. Nonostante quest’ultimo sia arrivato da poche settimane, ha suscitato particolare interesse nell’ex Temptation Island. Nell’ultima esterna trasmessa in tv, mentre Gianmarco ha organizzato un’uscita con Francesca, lei ha pensato a quella per Gianluca, sorprendendo così il suo corteggiatore.

UeD, chi è la nuova tronista Chiara

Ma tornando a noi, sui canali di Witty Tv è già stata presentata la ragazza che presto si unirà a Gianmarco e Francesca. Si chiama Chiara, è romana e ha 23 anni. Ed è ancora incredula per l’opportunità di cercare l’amore nello studio di Maria De Filippi. Nel video di presentazione si è mostrata in tenuta sportiva e con il viso acqua e sapone.

“Stento a crederci anch’io, ma sono la nuova tronista di Uomini e Donne”, ha esordito. Chi è Chiara: è una studentessa universitaria di Economia, Finanza e Marketing. Cinque anni fa, ha vinto una borsa di studio per proseguire i suoi studi senza gravare sulla sua famiglia. La nuova tronista vive con i suoi genitori, con i quali ha un rapporto speciale, e ha menzionato di avere un fratello maggiore al quale è molto legata.

Chiara ha condiviso con il pubblico di UeD anche alcuni aspetti della sua vita privata: insieme alla nonna Anna cucina piatti della tradizione romana, mentre con la nonna Luciana si dedica alle parole crociate e alla preparazione di crostate. Si definisce buona, dolce e sensibile, a volte insicura, ma non ingenua. “Mi capita spesso di sentirmi sola”, ha detto ma, dopo le delusioni ricevute, spera di costruire qualcosa di importante con un ragazzo.