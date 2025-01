Sembravano una coppia destinata a stare insieme ed invece oggi è arrivato il colpo di scena. A parlare, nello studio di Uomini e Donne, è stata lei: “Lo sento da oltre quindici giorni, ci siamo visti quattro volte. Ci sono stati dei baci molto passionali. Per questo ci rimango male. Ma perché ci siamo voluti fermare noi. Non sono andata oltre perché sapevo che lui voleva conoscere altre donne. Ti posso dire, però, che, ieri sera, non ci siamo annoiati. Non voglio più fare la crocerossina per gli uomini. Ho passato un inferno”.

Con queste premesse, Alessio e Francesca avevano continuato a frequentarsi fino ad oggi. Si perché poi la situazione è precipitata e tra loro è arrivato l’addio. Nella puntata di Uomini e Donne del 28 gennaio 2025, Francesca Cruciani ha avuto un faccia a faccia con Alessio, all’inizio sembrava tutto nella norma: poi il colpo di scena.





Uomini e Donne, finita tra Alessio e Francesca

Il cavaliere, senza alcuna avvisaglia, ha annunciato di aver chiuso la relazione scatenando la reazione di Francesca che ammette di non essere a conoscenza di tale situazione avendo avuto un’altra impressione quando è stato a casa sua. Alessio non è nuovo ad uscite del genere. Durante la puntata del 15 gennaio, Maria De Filippi aveva letteralmente perso le staffe nei suoi confronti.

Tutto era iniziato quando il cavaliere avevaa lamentato poco rispetto da parte di Francesca: “Ci sono state delle discrepanze nei suoi comportamenti, ma visto che c’è attrazione ci siamo lasciati andare. Io vengo accusato di non dare valore alle cose, ma la stessa cosa l’ha fatta anche lei, visto che dopo che siamo stati insieme mi ha detto di non dire nulla alla redazione”.

Maria De Filippi era subito intervenuta: “Quella può essere una forma di pudore, penso che sia normalissimo”. Alessio non aveva mollato: “Quando siamo in privato si comporta in un certo modo, quando siamo qui mi mortifica. Se mi sono allontanato da lei è per questi motivi. Hai detto che ti ero sceso e poi volevi stare fisicamente con me. Ho registrato tutto, li ho anche fatti vedere in parte. Le cose che sto riferendo sono quelle che riporti lì”.