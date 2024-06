Antonella Clerici è stata operata all’improvviso e d’urgenza. La notizia, con tanto di foto su un letto d’ospedale, è arrivata come un fulmine a ciel sereno sul suo profilo Instagram. Nel post, la conduttrice spiega che tutto è iniziato con un controllo di routine per una cisti ovarica. Durante questo controllo, i medici hanno scoperto qualcosa di più serio, ritenendo necessario un intervento chirurgico. E da lì “parte uno tsunami”.

“Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”, ha scritto Antonella Clerici, raccontando così di essere stata sottoposta a una ovariectomia. “Tutto è andato bene”, ci ha tenuto a sottolineare prima di ringraziare tutto lo staff medico che si è preso cura di lei. Specialmente Enrico Vizza, che l’ha seguita e che prima di entrare in sala operatoria le ha detto “Stia tranquilla, al resto ci penso io”.

Leggi anche: “Mi hanno operata”. Antonella Clerici, la scoperta dopo le analisi e la sala operatoria





Antonella Clerici malattia, cosa ha avuto

Enrico Vizza è il direttore del dipartimento Clinica e ricerca oncologica che costituisce il cuore dell’attività assistenziale del Regina Elena. L’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) “è il più grande Comprehensive Cancer Center del centro Italia e può essere considerato un’eccellenza per lo studio e la terapia dei seguenti tumori: polmone, mammella, testa-collo, urogenitali, neurologici e tumori rari dell’adulto, grazie alla combinazione sinergica di assistenza ai pazienti e attività di ricerca”, si legge sul sito dell’ospedale.

Ma cosa ha avuto Antonella Clerici? La conduttrice di ‘È sempre mezzogiorno” non dà troppi dettagli nel post in cui annuncia di essere appena stata operata. Nessuna malattia menzionata, tantomeno la parola tumore. Ma con ogni probabilità la cisti ovarica, al controllo di routine al quale si è sottoposta su impulso, a questo punto fondamentale, del suo ginecologo è risultata compromessa e dunque era necessario intervenire subito con un’ovariectomia.

Forse presto darà altre informazioni o forse no. In questo momento starà leggendo tutti i messaggi, tantissimi messaggi di auguri che fan e personaggi del mondo dello spettacolo le stanno scrivendo sotto il post. Luciana Littizzetto scrive: “Ma tesoro… ti mando tanti baci”, Mara Venier commenta: “Ti abbraccio”. E ancora Emma Marrone, Chiara Ferragni, Serena Bortone, Alberto Matano, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello: tutti a fare il tifo per lei.