Antonella Clerici ha appena condiviso una notizia inaspettata sul suo profilo Instagram: il suo ricovero in ospedale per un’operazione. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i suoi fan, che l’hanno vista radiosa alla guida dei suoi programmi, “È sempre mezzogiorno” e “The Voice”, fino a poche settimane fa.

Nel post, Antonella ha spiegato che tutto è iniziato con un controllo di routine per una cisti ovarica. Durante questo controllo, i medici hanno scoperto qualcosa di più serio, ritenendo necessario un intervento chirurgico immediato. “Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”, ha scritto la Clerici nella didascalia della foto che la ritrae sul letto d’ospedale, visibilmente stanca ma sollevata.

Antonella Clerici in ospedale

La conduttrice ha scelto di essere trasparente con il suo pubblico, raccontando nei dettagli l’accaduto e sottolineando l’importanza della prevenzione. “Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo, perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione”, ha esordito nel post. Ha poi spiegato come, giovedì scorso, fosse arrivata a Roma per stare vicino a un’amica e assistere a un concerto di Gigi D’Alessio a Napoli, quando il suo ginecologo le ha ricordato del controllo alla cisti ovarica. Da quel momento è iniziato un vero e proprio “tsunami” che ha portato alla scoperta della necessità dell’operazione.

Antonella Clerici ha espresso profonda gratitudine verso il team medico che l’ha seguita durante questo difficile momento. “Ringrazio nell’ordine degli accadimenti il mio bravissimo ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto. Ultimo ma determinante il Prof. Enrico Vizza, straordinario professionista, dotato di un’empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: ‘Stia tranquilla, al resto ci penso io’. Non la dimenticherò. Grazie a IFO-Regina Elena-San Gallicano, all’equipe del prof Vizza e a tutte le infermiere e infermieri”.

Nel concludere il suo post, la Clerici ha parlato della sua convalescenza e ha rassicurato i suoi fan che tornerà presto: “Adesso un po’ di convalescenza… A presto”. Il suo messaggio ha toccato il cuore di molti, ricordando l’importanza di controlli regolari e della prevenzione per la salute.

Dopo la condivisione della notizia, i commenti di supporto e affetto per Antonella non sono mancati. I suoi fan, insieme a colleghi e amici, le hanno inviato numerosi messaggi di pronta guarigione e sostegno, mostrando quanto sia amata e apprezzata non solo per il suo talento televisivo ma anche per la sua genuinità e trasparenza.



La vicenda di Antonella Clerici ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla nostra salute e non trascurare i controlli di routine. La conduttrice ha trasformato un momento difficile in un’opportunità per sensibilizzare il pubblico, dimostrando ancora una volta la sua forza e il suo impegno non solo come professionista ma anche come persona.