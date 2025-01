L’ultima puntata del Grande Fratello è stata ricca di emozioni, sia per il pubblico che per i concorrenti. La serata è stata caratterizzata dal ritorno nella casa di quattro ex inquilini: Helena Prestes, Iago Garcia, Eva Grimaldi e Jessica Morlacchi. Durante la diretta si sono susseguite una serie di sorprese e discussioni. Tra i protagonisti della puntata spiccava Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia si è trovata a fronteggiare una situazione imbarazzante, divisa tra la relazione nata con Helena e l’attrazione emersa nei confronti di Javier Martinez.

A fine puntata, Zeudi ha avuto un crollo emotivo. La giovane si è rifugiata in un angolo della casa, vicino al bagno, per non farsi vedere dagli altri ed è scoppiata a piangere. A notare il suo stato d’animo è stata per prima Eva Grimaldi, che già nei giorni precedenti si era comportata come una sorta di zia nei confronti della giovane concorrente. Tra i singhiozzi, Zeudi ha spiegato a Eva le ragioni della sua tristezza. Perché piangi?” le ha chiesto l’attrice.

Leggi anche: “La solita, che maleducazione”. Grande Fratello, Shaila: nuova caduta di stile in piena diretta tv





“Non possono farmi questo”. Grande Fratello, in un angolino della casa le lacrime di Zeudi

“Perché non mi è piaciuto come mi hanno fatto apparire”, ha risposto Zeudi. Senza fare nomi espliciti, il riferimento sembrava essere soprattutto al dialogo avuto in puntata con Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, aveva cercato di chiarire i sentimenti di Zeudi verso Helena e Javier, dicendole: “Zeudi, ti ho visto prima tra le braccia di Helena, poi in quelle di Alfonso D’Apice, e poi ammiccare con Emanuele e Javier. Ti vedo un po’ indecisa. È una tua indecisione di carattere oppure stai cercando di guadagnarti attenzione per le clip e le dinamiche di coppia?”.

Zeudi, visibilmente emozionata, aveva replicato: “Se posso esprimere la mia opinione, la persona che mi piace qua dentro – e l’ho capito successivamente – è Helena. Con Javier c’è stato solo un abbraccio, un momento di vicinanza quella sera. Lui è sicuramente un bellissimo ragazzo, e nel privato ho anche detto che è il mio prototipo. Oggi, però, è arrivato un aereo con la scritta: Zeudi, fidati del tuo cuore. Io sento sempre il mio cuore…”

"Perchè non mi è piaciuto come mi hanno fatto passare"…

Zeudi in lacrime, stasera me l'hanno proprio distrutta, sta casa piena si ratti vi odio#zelena pic.twitter.com/DENRqeVC6I — ✒️tortured poet|61%|MILAN N1 /🏳️‍⚧️🚒 free 🇵🇸 (@Iamemptyinside1) January 24, 2025

A quel punto, Alfonso è intervenuto: “Tu devi fidarti del tuo cuore sempre, non solo perché arrivano gli aerei”. Zeudi ha continuato: “Non mi sto buttando a destra e sinistra. Con Emanuele ho recuperato un rapporto in questi giorni, e anche con Javier, con cui ci sono stati iniziali scontri. Alfonso ha insistito: “Quindi, in questa situazione, il tuo cuore porta verso Helena, giusto?”. “Sì,” ha concluso Zeudi. Una parte delpubblico sembra stare con l’ex Miss Italia. COme questo utente di X che scrive: “Zeudi in lacrime, stasera me l’hanno proprio distrutta, sta casa piena si ratti vi odio”.