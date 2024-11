La Talpa scrive la parola fine su questa edizione. In realtà sarebbe dovuta terminare fra qualche settimana ma a causa dai bassi ascolti le ultime tre puntate del programma condotto da Diletta Leotta sono state incorporate in una e martedì 25 novembre il pubblico ha finalmente scoperto i nomi del vincitore e soprattutto della talpa. A proposito di dati Auditel, tuttavia, la finale non ha fatto eccezione: come riporta Davide Maggio, ha registrato 1.603.000 spettatori con uno share del 12.76%.

E la serata è stata decisamente vinta da L’amica geniale in onda su Rai 1, che ha intrattenuto 3.403.000 spettatori con uno share pari al 20.1%. Tornando a La Talpa, alla fine ha vinto Alessandro Egger, che torna a casa con un bottino da 38mila euro. La curiosità maggiore era però sulla talpa, che si è rivelata essere Lucilla Agosti. In queste settimane, dunque, ha sabotato le varie prove e ha in seguito raccontato quando e come è intervenuta per mettere i bastoni tra le ruote ai suoi compagni.

“Nemmeno Diletta Leotta sapeva”: la scoperta dopo al finale de La Talpa

“È stato snervante – ha commentato poi la ‘traditrice’ del gruppo – La cosa più difficile? Non poter entrare nel gruppo per paura che qualche cosa trapelasse da me. Ero sempre concentrata per non far arrivare niente. Mano a mano che si andava avanti, dovevo manomettere la missione del gruppo e questa cosa mi procurava una spaccatura interiore”.

Ma nemmeno Diletta Leotta era a conoscenza dell’identità de La Talpa. Questo perché la produzione de La Talpa, nel corso delle riprese dell’ultima puntata, ha deciso di registrare più finali alternativi per evitare che circolassero spoiler e indiscrezioni prima della messa in onda.

Così, come riporta il sito Novella 2000, a turno i finalisti hanno dovuto fingere di essere la talpa. In questo modo nessuno dei concorrenti, così come la stessa conduttrice, sapeva come stavano in realtà le cose.