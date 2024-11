Non c’è pace per il Grande Fratello. E non solo per le recenti polemiche su Alfonso Signorini e produzione per gli atteggiamenti di Lorenzo Spolverato che il pubblico continua a condannare pesantemente. È stato solo rimproverato nell’ultima puntata andata in onda, ovvero quella di sabato scorso, e quando il conduttore ha pubblicato un messaggio contro la violenza sulle donne apriti cielo.

“Caro Alfonso, la violenza non è mai giustificabile, nemmeno all’interno del Grande Fratello…Vergogna!”, è uno dei tanti commenti piovuti in rete. Non si arresta dunque la protesta del pubblico contro il modello. C’è chi è arrivato addirittura a chiedere alla produzione del programma Mediaset di procedere con una squalifica, visto che in precedenza questa decisione drastica è stata presa diverse volte su alcuni concorrenti.

“Riunione a Mediaset”: cosa sta succedendo al Grande Fratello

Non solo le richieste e i commenti al veleno del pubblico. C’è anche un altro argomento di cui preoccuparsi: i continui cambi di programmazione che il Grande Fratello sta già vivendo in questi primi mesi di reality. Prima il doppio appuntamento settimanale, lunedì e giovedì, poi lo slittamento al martedì per La Talpa e la decisone di mandarlo in onda il sabato sera, con Ballando con le stelle come competitor.

Decisione poco felice visto i dati Auditel. La diretta del 23 novembre ha raccolto davanti a Canale 5 “solo” 1 milione e 803 mila spettatori a casa con uno share del 14.69% fino alle 2 di notte, contro gli oltre 3.446.000 spettatori e uno share del 27% raggiunto invece da Milly Carlucci con il suo show danzerino in onda su Rai 1.

🔴 Riunione a #Mediaset: si discute se rimuovere #GrandeFratello dal sabato dopo il flop di due giorni fa. (Esclusiva) — TV Italiana (@TV_Italiana) November 25, 2024

Ebbene Mediaset potrebbe aver cambiato nuovamente idea sul GF il sabato sera, come rivela il portale Blog Tv Italiana su X: “Riunione a Mediaset: si discute se rimuovere Grande Fratello dal sabato dopo il flop di due giorni fa”. Durerà poco o finirà già dalla prossima settimana? Intanto dopo la finalissima de La Talpa, Alfonso Signorini tornerà in studio il lunedì sera.