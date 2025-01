Fuori dal Grande Fratello è arrivata un’importante presa di posizione su Stefania Orlando da parte di Manila Nazzaro. La concorrente del reality show è stata protagonista nel corso della puntata in diretta del 23 gennaio, scontrandosi apertamente con Shaila. E quindi l’ex gieffina ha deciso di intervenire dicendo qualcosa di importante su di lei.

All’esterno del Grande Fratello anche Manila Nazzaro ha seguito attentamente gli ultimi sviluppi riguardanti Stefania Orlando. Aveva inizialmente detto di non voler dire nulla sul programma di Canale 5, ma ha fatto un’eccezione perché sentiva di esprimere queste opinioni dal profondo del suo cuore.

Grande Fratello, Manila Nazzaro rompe il silenzio su Stefania Orlando

Queste le prime parole di Manila Nazzaro a commento di quanto successo a Stefania Orlando al Grande Fratello: “Mi ero ripromessa di non commentare nulla di questa edizione del Grande Fratello per non tornare nella tossicità, creata da fandom surreali, ma questa frase di Shaila sulla mia amica Stefania Orlando dimostra come fare hype con pseudo coppie è più importante della mancanza di empatia e sensibilità“.

Poi Manila ha aggiunto: “Esattamente come accadde nella mia edizione, questo fa riflettere. Credo fortemente nella forza di donne come Stefania nel raccontare la vita vera, che è fuori da lì, e che la condivisione del dolore dovrebbe far pensare e non certo essere spunto di così tanta insensibilità”.

Il riferimento è alla frase di Shaila, che protestando per il fatto che Stefania non creda al vero amore tra lei e Lorenzo, si è lasciata scappare la frase: “Vedo che invece a lei è durato il matrimonio“. L’allusione era alla fine delle nozze tra la Orlando e l’ex marito Simone Gianlorenzi.