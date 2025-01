Nella nuova puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 20 gennaio 2025, Alfonso Signorini comunicherà il verdetto finale del nuovo televoto, che sancirà il nome del prossimo eliminato dal reality show di Canale 5. Oltre a questa attesissima eliminazione, durante la diretta ci sarà anche un ampio spazio dedicato alla discussa coppia formata da Shaila e Lorenzo. I due, nelle ultime ore, hanno dato vita a un acceso diverbio che ha spinto il modello milanese a perdere il controllo, tanto da colpire con un pugno la parete del bagno, facendo esplodere la tensione tra i due.

Dopo la controversa eliminazione di Helena Prestes la settimana scorsa, che aveva suscitato non poche polemiche, il Grande Fratello sta per privarsi di un altro concorrente, il cui nome verrà rivelato durante la puntata di lunedì 20 gennaio. Anche questa volta il televoto è molto affollato, con ben nove gieffini in nomination: Javier, Stefania, Pamela, Zeudi, Alfonso, Bernardo, Emanuele, Eva e Maxime.

Grande Fratello, un concorrente verrà eliminato nella diretta del 20 gennaio



A decidere chi dovrà lasciare la casa sarà, come sempre, il pubblico da casa. Dalle ultime rilevazioni sui sondaggi web, tra cui quelli presenti su ‘Grande Fratello forumfree’, i più a rischio di eliminazione sembrano essere Eva, Emanuele e Maxime. Infatti, secondo le ultime tendenze, questi tre concorrenti sono quelli che stanno ricevendo il minor supporto dai telespettatori, con percentuali di voto molto basse e vicine tra loro.

In particolare, Maxime sembra essere il più indiziato a dover abbandonare il gioco, visto che risulta essere il meno votato. Al contrario, Javier è risultato il preferiti dal pubblico, seguito da vicino da Zeudi e Stefania, che si posizionano in seconda e terza posizione tra i più apprezzati. Ecco le percentuali di voto emerse dai sondaggi: Javier 25%, Zeudi 23%, Stefania 14%, Alfonso 13%, Pamela 8%, Bernardo 6%, Eva 5%, Emanuele 4% e Maxime solo 2%.

Questi numeri indicano chiaramente che Maxime è il concorrente indiziato a dover abbandonare la casa, e con ogni probabilità sarà lui a dover salutare definitivamente la casa del Grande Fratello. La situazione sembra quindi essere molto delicata per alcuni dei gieffini coinvolti, e non resta che aspettare lunedì per scoprire quale sarà il destino dell’ennesimo eliminato di questa edizione, che però, da quando Helena è andata via, ha avuto un brusco calo di ascoltatori.