L’accesa lite avvenuta nel corso della notte tra Shaila Gatta ed Helena Prestes ha suscitato molte reazioni tra il pubblico. E ora interviene il Grande Fratello. La produzione del reality show di Canale 5 avrebbe già preso un provvedimento ufficiale, una decisione che sta già facendo discutere, soprattutto perché le opinioni dei telespettatori sulla lite sono discordanti. Molti si sono schierati dalla parte della brasiliana, vedendo in lei la vittima dell’aggressione, mentre altri ritengono che ad avere ragione sia l’ex velina che e invece sarebbe stata provocata.

La furia di Shaila Gatta contro Helena Prestes ha infiammato i social. Questa mattina non si parla d’altro. “Falsa, culetto peloso, vai da uno psicologo”. A scatenare la rabbia dell’ex velina di Striscia sarebbe stata la lettera che Helena ha scritto a Lorenzo Spolverati in occasione del suo compleanno. Un gesto che Shaila ha interpretato come un segnale di interesse verso il suo compagno. Convinta che Helena sia ancora innamorata di lui, la ballerina ha reagito con urla e gesti veementi.

"Decisione ufficiale". Il Grande Fratello interviene dopo i fatti di Shaila delle ultime ore

A nulla sono valsi i tentativi di Luca Calvani di riportare la calma, tanto che il regista toscano, esasperato, è scappato in giardino. Successivamente, è intervenuta Amanda Lecciso. Nel timore che la lite verbale potesse degenerare in qualcosa di più serio, ha letteralmente placcato Shaila alle spalle.

Nel frattempo, sui social iniziano a circolare voci di provvedimenti che il Grande Fratello intenderebbe adottare. L’account “Agente Beast”, noto per le sue anticipazioni sul dietro le quinte del reality show di Canale 5, ha riportato quanto segue: “Violazione del regolamento interno. Frasi discriminatorie e aggressive l’ammonimento ufficiale e la sensibilizzazione sul rispetto. Nessuna squalifica nonostante la tolleranza zero richiesta, stanno valutando una lettera #grandefratello”.

Abbiamo assistito a 10 minuti di squallore e vergogna di una cafona #grandefratello pic.twitter.com/eHWoxbeItk — Titty💫 (@Lara1492) November 28, 2024

Il post, però, non specifica il nome che riceverà la punizione. Tuttavia, secondo molti, l’indiziata principale sarebbe proprio Shaila Gatta. La decisione sembra non accontentare una parte del pubblico, che chiedeva invece provvedimenti più severi. Tra i commenti critici si legge: “Tolleranza zero, ma nessuna squalifica. Perdono sempre più credibilità”. E ancora: “Valutassero la squalifica per questi maleducati”.