“Non sei una brava madre”. Martina Colombari stavolta non ci sta e risponde a tono, ma sembra con grande eleganza alle critiche che alcuni utenti dei social le riservano. Spesso infatti, nonostante sia e rimanga da tempo una icona di eleganza e una madre devota, le avversità del figlio Achille stanno impattando anche sulla sua vita pubblica. La Colombari chiaramente continua a sostenere il giovane nel suo percorso di crescita personale e di recupero, dimostrando forza e resilienza in una fase particolarmente complessa della loro vita. Negli ultimi mesi, Achille, figlio dell’ex Miss Italia e dell’ex calciatore Billy Costacurta, ha affrontato un percorso di disintossicazione per affrontare problemi legati all’abuso di sostanze.

Il giovane ha recentemente condiviso pubblicamente i progressi ottenuti, dichiarando di essere sobrio da diversi giorni e di voler ricostruire la propria vita su basi più solide. Martina, che ha partecipato con Achille al programma Pechino Express nel 2023, non ha mai nascosto le difficoltà del rapporto con il figlio durante l’adolescenza. In alcune interviste, ha raccontato episodi di ribellione e scelte sbagliate che hanno portato il giovane a trascorrere del tempo in una comunità di recupero.





“Non sei una brava madre”. Martina Colombari stavolta risponde

Achille stesso ha descritto quel periodo come estremamente duro, ma formativo, segnato da regole rigide e poche libertà, che però lo hanno aiutato a prendere consapevolezza delle sue azioni e delle loro conseguenze. Recentemente, Achille ha attirato l’attenzione dei media non solo per i suoi problemi, ma anche per la determinazione nel superarli. Dopo un anno e sette mesi trascorsi in una comunità penale durante l’adolescenza e alcune difficoltà personali, il giovane sembra deciso a intraprendere una nuova fase di vita.

Tuttavia, come ha dichiarato, il percorso di guarigione è lungo e richiede impegno quotidiano. Martina Colombari, nel frattempo, si è mostrata sempre pronta a difendere il figlio dalle critiche. In un recente post poi, affronta le critiche a testa alta. In due scatti mentre è in palestra, l’attrice ed ex Miss Italia scrive: “Sei troppo magra, sembri anoressica, sei fissata, non sei una brava madre, sei troppo ambiziosa, sei fanatica, sembri un uomo… ecc”.

E conclude: “Gli stereotipi limitanti sono una forma di violenza che nega l’individualità”. Eccola quindi la risposta, garbata, di Martina Colombari. Attaccata per tutto, dall’essere mamma ad una attenta al suo fisico. Questa è la reazione che aveva in serbo da tempo, probabilmente. Brava… e bellissima!

