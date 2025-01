Brutte cose stanno venendo fuori su Stefano De Martino. Non sembra essere tutto rose e fiori per il conduttore di Affari tuoi, che a quanto pare starebbe dando un po’ di fastidio a qualcuno. E starebbero nascendo dei malcontenti che potrebbero creargli qualche grattacapo di troppo. Anche se lui allo stato attuale non ha ancora rotto il silenzio su questo.

Stefano De Martino sta inanellando risultati straordinari grazie ad Affari tuoi ed è diventato ormai uno dei punti di riferimento della Rai. Eppure non andrebbe tutto benissimo, visto che il settimanale Oggi, tramite il giornalista Alberto Dandolo, ha rivelato un retroscena inaspettato.

Stefano De Martino, malumore dietro le quinte: “Cosa fa lui”

Anche se Stefano De Martino è amato dai telespettatori e più che apprezzato dalla Rai, visti i traguardi raggiunti, c’è chi invece non sarebbe soddisfatto completamente del conduttore. L’ex marito di Belen Rodriguez avrebbe un atteggiamento che darebbe fastidio a chi lavora nel backstage.

Dandolo ha fatto sapere che “le maestranze del programma lamentano sottovoce un suo atteggiamento un filino troppo pretenzioso frutto, a loro dire, di un eccesso di perfezionismo“. E poi è stata rilanciata anche un’indiscrezione, che coinvolge la sfera sentimentale di Stefano.

Parlando del lato privato, “si sussurra che continui ad essere un latin lover da manuale nonostante voglia comunicare l’immagine del padre single famiglia e lavoro. Pare che il cellulare sia bollente”.