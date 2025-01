Il pubblico di Rai 1 non sarà felice completamente, alla luce dell’inevitabile decisione che dovrà essere presa su Stefano De Martino. Affari tuoi dovrà necessariamente fermarsi per un certo periodo di tempo per lasciare spazio ad un’altra programmazione importantissima per la televisione pubblica italiana.

Stefano De Martino e Affari tuoi vivono un momento da sogno, infatti gli ascolti tv vanno benissimo con numeri da record. Dunque, certamente non si tratta di una punizione della Rai ma di una scelta fisiologica, che tra l’altro colpisce questo programma praticamente ogni anno.

Stefano De Martino, la notizia su Affari tuoi: quando deve fermarsi

Non stiamo parlando di indiscrezioni, ma di una notizia praticamente ufficiale rilanciata dal sito Blastingnews. Affari tuoi di Stefano De Martino dovrà andare in pausa tra qualche settimana, mentre la soap opera Il paradiso delle signore manterrà intatta la sua programmazione originaria.

Affari tuoi non andrà in onda per cinque giorni di fila dall’11 al 15 febbraio, quando su Rai 1 ci sarà il Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti. Quest’ultimo inizierà la kermesse musicale intorno alle ore 20.40 e dovrebbe terminare le serate verso l’1.15. De Martino poi potrà tornare regolarmente in onda, una volta finito il Festival.

Ovviamente Sanremo ha la precedenza su tutto, quindi De Martino si riposerà con grande piacere per lasciare spazio al collega Carlo Conti.