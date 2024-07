L’abbiamo apprezzata a Uomini e Donne in veste di tronista, ma ora dobbiamo ormai vederla in una nuova veste. Infatti, è ufficialmente diventata una conduttrice tv. Nuova veste per la donna, che è apparsa molto felice di questa nuova avventura, che spera ovviamente sia solo l’inizio di una professione che la può rendere sempre più conosciuta nel piccolo schermo.

Dopo Uomini e Donne, l’ex tronista del dating show di Canale 5 ha deciso di accettare questa proposta e di diventare conduttrice tv. Queste le sue prime dichiarazioni, riportate dal sito Biccy: “La cosa più bella che mi dice chi mi conosce da quando ero una bambina è: ‘Sei rimasta la stessa ragazza ambiziosa di sempre, frutto di tutte le cose che ti hanno insegnato mamma e papà‘”.

Uomini e Donne, ex tronista diventa conduttrice tv

Poi l’ex Uomini e Donne, che si è fatta ammirare come tronista, ha parlato così della nuova esperienza come conduttrice: “Questi insegnamenti mi hanno permesso di realizzare i miei sogni. Sono grata per tutto ciò che ho imparato e desidero trasmettere questa ricchezza ai miei figli. Voglio anche ringraziare voi, il mio pubblico, per la fiducia che mi avete sempre dato. Condividere storie di vita con voi è un vero onore. A testa alta, sempre. Siete il valore che vi date. Vi voglio bene”.

Parliamo di Rosa Perrotta, diventata presentatrice di Real Time. Lavora il sabato pomeriggio e qui conduce una trasmissione che si intitola A Testa Alta. Ha già iniziato a farsi apprezzare come conduttrice lo corso 29 giugno a partire dalle ore 14.20. E ora potremo rivederla all’opera il 6 luglio allo stesso orario e sullo stesso canale.

Rosa Perrotta, che lavora anche come influencer, in passato è stata all’Isola dei Famosi e ha anche scritto un libro. Ora vuole imporsi in televisione come conduttrice.